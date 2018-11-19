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Жизнь
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Определен худший год в истории человечества

536 год нашей эры можно с уверенностью назвать худшим в истории человечества, уверены американские ученые. В этом году землю накрыло пылевое облако, что привело к небывалому неурожаю по всему миру, а в Китае снег выпадал даже летом, пишет sport24.ru. После чего начался голод.

Кости, человеческие черепа.
Кости, человеческие черепа.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Также в 536 году нашей эры на Европу опустился туман, погрузив ее во мрак на 18 месяцев. Это необычное явление наблюдалось и на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии, пишет журнал Science.

В 536 году произошло извержение сразу нескольких крупных вулканов, а спустя четыре года в Гренландии вновь произошла вулканическая активность, что еще ухудшило ситуацию. Приход Юстиановой чумы в 541-м превратил жизнь тогдашних людей в сущий ад. Бубонная чума унесла жизни почти 25 млн человек и почти половины населения Византийской империи, приблизив начало ее конца, пишет ТАСС.

Эти события в сочетании с эпидемией погрузили Европу в состояние длительного упадка, продолжавшегося более 100 лет — вплоть до 640 года.

Настоящий экономический подъем начался лишь спустя 100 лет после этих событий, когда началась добыча и выплавка серебра и чеканка монет, уверены ученые.

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