17 октября
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Жизнь

Определена дата начала горнолыжного сезона в Шерегеше

Зимний сезон на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области стартует с 11 ноября, сообщает «Интерфакс».

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

На курорте — 26 горнолыжных трасс. Есть пункты проката.

В Таштаголе 15 октября — 20 километров от Шерегеша — открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации.

При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.

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