Определена дата начала горнолыжного сезона в Шерегеше

На курорте — 26 горнолыжных трасс. Есть пункты проката.
В Таштаголе 15 октября — 20 километров от Шерегеша — открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации.
При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.
Зимний сезон на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области стартует с 11 ноября, сообщает «Интерфакс».
На курорте — 26 горнолыжных трасс. Есть пункты проката.
В Таштаголе 15 октября — 20 километров от Шерегеша — открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации.
При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.
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