Бункерная оптимизация. Как справляются с мусором в алтайском селе, где побывал Медведев

Напомним, что в середине ноября 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий-Медведев посетил Санниково, где провел большое заседание по комплексному развитию сельских территорий.
В ходе визита он обратил внимание на проблему со сбором мусора в Бийске и даже якобы сделал внушение региональным чиновникам: «Вы что, с мусором не можете проблему решить?».
В середине января Дмитрий Медведев был отправлен вместе с кабмином в отставку, а мусором местные власти решили заняться. Именно в Санниково.
На всех не хватает
Мусорная реформа пришла в Первомайский район гораздо раньше — в январе 2019 года, но успехом не увенчалась. Жители часто писали жалобы в минстрой Алтайского края о некачественном предоставлении услуг подрядчиком регоператора.
Основная претензия — несвоевременный вывоз мусора и его скопление на контейнерных площадках. Местные жители утверждают, что даже если перевозчик вовремя забирал содержимое баков, вокруг емкости все равно оставался мусор, который никто не вывозил.
Светлана Семенова,
жительница Санниково:
Контейнеры находятся в начале улицы. Очень удобно выбрасывать мусор, когда выезжаешь из поселка. Жители этим пользовались. Подъехал — выбросил, иногда мимо. Так вокруг контейнера образовывалась свалка, а упавшие пакеты никто не поднимал.
В сельсовете нашли причину неучтенного мусора — официальное количество жителей не совпадает с реальным числом. В поселке по данным переписи населения проживает около 5 тыс. человек, но фактически на территории находится около 7 тыс. домохозяйств.
Проживающие без регистрации люди не всегда с ответственностью подходят к содержанию придомовых территорий и исполнению требований мусорной реформы. Пооще говоря, они не заключают договоры об оказании услуг и, соответственно, не платят за вывоз мусора, но исправно пользуются местными контейнерами.
Елена Кудашкина,
глава Санниковского сельсовета:
Мы неоднократно создавали комиссии. Проходили по домохозяйствам, объясняли жителям, что уборка мусора необходима в первую очередь нам же. В основном все реагировали адекватно, соглашались. Все недопонимание появилось от незнания закона, поэтому мы информируем населением об услугах, рассказываем где можно заключить договор.
После того как в 2020 году в Первомайском районе, в пяти его сельсоветах — Бобровском, Санниковском, Баюноключевском, Жилихинском и Рассказихинском — изменили систему вывоза мусора, ситуация немного улучшилась. Вместо двух раз в неделю, по понедельникам и пятницам, контейнеры теперь опустошаются по понедельникам, средам, пятницам, а в отдельных местах еще и по воскресеньям.
Кроме того, регоператор установил на территории Санниковского сельсовета дополнительные баки, устранил ошибки в их расположении. На данный момент количество контейнеров перевалило за сотню: 60 емкостей в Санниково, 44 — в Фирсово. Увеличилось количество бункеров для хранения — их стало 14.
В 2019 году на реализацию мусорной реформы — на приобретение контейнеров и бункеров накопления ТКО — Алтайский край выделил из бюджета 80 млн рублей. Первомайскому району досталось чуть больше 6 млн рублей. Этой суммы хватило на приобретение 50 бункеров и 1014 контейнеров.
В 2020 году на эти цели Первомайскому району выделили 2,2 млн рублей.
Неучтенный мусор — корень зла
Недоплата за превышенное количество твердых коммунальных отходов послужила причиной, почему подрядчик регоператора по транспортировке мусора некачественно выполнял свои обязанности.
С октября 2020 года обязанность перевозки ТКО взяла на себя компания «ЭКО-комплекс», которая является непосредственно регоператором по вывозу и утилизации твердых отходов.
Александр Козлов,
начальник отдела обращения с ТКО минстроя Алтайского края:
Региональным оператором скорректирован график вывоза отходов. Проблема на сегодняшний день исчерпана, жалоб больше не поступало.
Компания также предоставила Санниковскому сельсовету бункер в безвозмездное пользование, так как на территории все еще отмечается дефицит мусорных баков и контейнерных площадок.
В Алтайском крае услугой по вывозу мусора охвачены 543 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 2 млн человек. Это 83% населения края. В планах у Минстроя до 31 декабря 2020 года увеличить охват населения до 90%.