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Жизнь

Бункерная оптимизация. Как справляются с мусором в алтайском селе, где побывал Медведев

Отчего появляется мусор на улицах, когда вокруг «понатыканы» мусорные контейнеры? Как оказалось, из-за 2 000 «нелегалов», проживающих не по адресу прописки. В Санниковском сельсовете Первомайского района установили дополнительные мусорные баки, контейнеры для хранения твердых коммунальных отходов и сменили подрядчика. В Минстрое обещают, что теперь проблем с мусором в селе, ставшем год назад знаменитым после визита Дмитрия Медведева, уже не будет.

Мусорная реформа в Первомайском районе.
Мусорная реформа в Первомайском районе.
Дарья Зыкова.

Напомним, что в середине ноября 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий-Медведев посетил Санниково, где провел большое заседание по комплексному развитию сельских территорий.

В ходе визита он обратил внимание на проблему со сбором мусора в Бийске и даже якобы сделал внушение региональным чиновникам: «Вы что, с мусором не можете проблему решить?».

В середине января Дмитрий Медведев был отправлен вместе с кабмином в отставку, а мусором местные власти решили заняться. Именно в Санниково.

На всех не хватает

Мусорная реформа пришла в Первомайский район гораздо раньше — в январе 2019 года, но успехом не увенчалась. Жители часто писали жалобы в минстрой Алтайского края о некачественном предоставлении услуг подрядчиком регоператора.

Основная претензия — несвоевременный вывоз мусора и его скопление на контейнерных площадках. Местные жители утверждают, что даже если перевозчик вовремя забирал содержимое баков, вокруг емкости все равно оставался мусор, который никто не вывозил.

Светлана Семенова, местная жительница с.Санниково.
Светлана Семенова, местная жительница с.Санниково.
Дарья Зыкова.

Светлана Семенова,
жительница Санниково:

Контейнеры находятся в начале улицы. Очень удобно выбрасывать мусор, когда выезжаешь из поселка. Жители этим пользовались. Подъехал — выбросил, иногда мимо. Так вокруг контейнера образовывалась свалка, а упавшие пакеты никто не поднимал.

В сельсовете нашли причину неучтенного мусора — официальное количество жителей не совпадает с реальным числом. В поселке по данным переписи населения проживает около 5 тыс. человек, но фактически на территории находится около 7 тыс. домохозяйств.

Проживающие без регистрации люди не всегда с ответственностью подходят к содержанию придомовых территорий и исполнению требований мусорной реформы. Пооще говоря, они не заключают договоры об оказании услуг и, соответственно, не платят за вывоз мусора, но исправно пользуются местными контейнерами.

Елена Кудашкина, глава Санниковского сельсовета.
Елена Кудашкина, глава Санниковского сельсовета.
Дарья Зыкова.

Елена Кудашкина,
глава Санниковского сельсовета:

Мы неоднократно создавали комиссии. Проходили по домохозяйствам, объясняли жителям, что уборка мусора необходима в первую очередь нам же. В основном все реагировали адекватно, соглашались. Все недопонимание появилось от незнания закона, поэтому мы информируем населением об услугах, рассказываем где можно заключить договор.

После того как в 2020 году в Первомайском районе, в пяти его сельсоветах — Бобровском, Санниковском, Баюноключевском, Жилихинском и Рассказихинском — изменили систему вывоза мусора, ситуация немного улучшилась. Вместо двух раз в неделю, по понедельникам и пятницам, контейнеры теперь опустошаются по понедельникам, средам, пятницам, а в отдельных местах еще и по воскресеньям.

Кроме того, регоператор установил на территории Санниковского сельсовета дополнительные баки, устранил ошибки в их расположении. На данный момент количество контейнеров перевалило за сотню: 60 емкостей в Санниково, 44 — в Фирсово. Увеличилось количество бункеров для хранения — их стало 14.

В 2019 году на реализацию мусорной реформы — на приобретение контейнеров и бункеров накопления ТКО — Алтайский край выделил из бюджета 80 млн рублей. Первомайскому району досталось чуть больше 6 млн рублей. Этой суммы хватило на приобретение 50 бункеров и 1014 контейнеров.

В 2020 году на эти цели Первомайскому району выделили 2,2 млн рублей.

Неучтенный мусор — корень зла

Недоплата за превышенное количество твердых коммунальных отходов послужила причиной, почему подрядчик регоператора по транспортировке мусора некачественно выполнял свои обязанности.

С октября 2020 года обязанность перевозки ТКО взяла на себя компания «ЭКО-комплекс», которая является непосредственно регоператором по вывозу и утилизации твердых отходов.

Александр Козлов, начальник отдела в области обращения с ТКО Минстроя Алтайского края.
Александр Козлов, начальник отдела в области обращения с ТКО Минстроя Алтайского края.
Дарья Зыкова.

Александр Козлов,
начальник отдела обращения с ТКО минстроя Алтайского края:

Региональным оператором скорректирован график вывоза отходов. Проблема на сегодняшний день исчерпана, жалоб больше не поступало.

Компания также предоставила Санниковскому сельсовету бункер в безвозмездное пользование, так как на территории все еще отмечается дефицит мусорных баков и контейнерных площадок.

В Алтайском крае услугой по вывозу мусора охвачены 543 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 2 млн человек. Это 83% населения края. В планах у Минстроя до 31 декабря 2020 года увеличить охват населения до 90%.

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