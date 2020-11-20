Бункерная оптимизация. Как справляются с мусором в алтайском селе, где побывал Медведев

Отчего появляется мусор на улицах, когда вокруг «понатыканы» мусорные контейнеры? Как оказалось, из-за 2 000 «нелегалов», проживающих не по адресу прописки. В Санниковском сельсовете Первомайского района установили дополнительные мусорные баки, контейнеры для хранения твердых коммунальных отходов и сменили подрядчика. В Минстрое обещают, что теперь проблем с мусором в селе, ставшем год назад знаменитым после визита Дмитрия Медведева , уже не будет.

Напомним, что в середине ноября 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий-Медведев посетил Санниково, где провел большое заседание по комплексному развитию сельских территорий.

В ходе визита он обратил внимание на проблему со сбором мусора в Бийске и даже якобы сделал внушение региональным чиновникам: «Вы что, с мусором не можете проблему решить?».

В середине января Дмитрий Медведев был отправлен вместе с кабмином в отставку, а мусором местные власти решили заняться. Именно в Санниково.

На всех не хватает

Мусорная реформа пришла в Первомайский район гораздо раньше — в январе 2019 года, но успехом не увенчалась. Жители часто писали жалобы в минстрой Алтайского края о некачественном предоставлении услуг подрядчиком регоператора.

Основная претензия — несвоевременный вывоз мусора и его скопление на контейнерных площадках. Местные жители утверждают, что даже если перевозчик вовремя забирал содержимое баков, вокруг емкости все равно оставался мусор, который никто не вывозил.

Светлана Семенова , местная жительница с.Санниково. Дарья Зыкова.

Светлана Семенова,

жительница Санниково:

Контейнеры находятся в начале улицы. Очень удобно выбрасывать мусор, когда выезжаешь из поселка. Жители этим пользовались. Подъехал — выбросил, иногда мимо. Так вокруг контейнера образовывалась свалка, а упавшие пакеты никто не поднимал.

В сельсовете нашли причину неучтенного мусора — официальное количество жителей не совпадает с реальным числом. В поселке по данным переписи населения проживает около 5 тыс. человек, но фактически на территории находится около 7 тыс. домохозяйств.

Проживающие без регистрации люди не всегда с ответственностью подходят к содержанию придомовых территорий и исполнению требований мусорной реформы. Пооще говоря, они не заключают договоры об оказании услуг и, соответственно, не платят за вывоз мусора, но исправно пользуются местными контейнерами.

Елена Кудашкина , глава Санниковского сельсовета. Дарья Зыкова.

Елена Кудашкина,

глава Санниковского сельсовета:

Мы неоднократно создавали комиссии. Проходили по домохозяйствам, объясняли жителям, что уборка мусора необходима в первую очередь нам же. В основном все реагировали адекватно, соглашались. Все недопонимание появилось от незнания закона, поэтому мы информируем населением об услугах, рассказываем где можно заключить договор.

После того как в 2020 году в Первомайском районе, в пяти его сельсоветах — Бобровском, Санниковском, Баюноключевском, Жилихинском и Рассказихинском — изменили систему вывоза мусора, ситуация немного улучшилась. Вместо двух раз в неделю, по понедельникам и пятницам, контейнеры теперь опустошаются по понедельникам, средам, пятницам, а в отдельных местах еще и по воскресеньям.

Кроме того, регоператор установил на территории Санниковского сельсовета дополнительные баки, устранил ошибки в их расположении. На данный момент количество контейнеров перевалило за сотню: 60 емкостей в Санниково, 44 — в Фирсово. Увеличилось количество бункеров для хранения — их стало 14.

В 2019 году на реализацию мусорной реформы — на приобретение контейнеров и бункеров накопления ТКО — Алтайский край выделил из бюджета 80 млн рублей. Первомайскому району досталось чуть больше 6 млн рублей. Этой суммы хватило на приобретение 50 бункеров и 1014 контейнеров. В 2020 году на эти цели Первомайскому району выделили 2,2 млн рублей.

Неучтенный мусор — корень зла

Недоплата за превышенное количество твердых коммунальных отходов послужила причиной, почему подрядчик регоператора по транспортировке мусора некачественно выполнял свои обязанности.

С октября 2020 года обязанность перевозки ТКО взяла на себя компания «ЭКО-комплекс», которая является непосредственно регоператором по вывозу и утилизации твердых отходов.

Александр Козлов , начальник отдела в области обращения с ТКО Минстроя Алтайского края. Дарья Зыкова.

Александр Козлов,

начальник отдела обращения с ТКО минстроя Алтайского края:

Региональным оператором скорректирован график вывоза отходов. Проблема на сегодняшний день исчерпана, жалоб больше не поступало.

Компания также предоставила Санниковскому сельсовету бункер в безвозмездное пользование, так как на территории все еще отмечается дефицит мусорных баков и контейнерных площадок.