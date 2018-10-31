Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
155

Опубликовано фото жука, который жил 100 млн лет назад

Найден жук, который жил на древнем суперконтиненте. Ему около 99 млн лет. Исследователь Шухей Ямамото еще в 2016 году добыл кусок бирманского янтаря с древним жуком внутри и в течение двух лет изучал находку.

Черный сосновый усач.
Черный сосновый усач.
С00

Жук в янтаре, которому присвоили имя Propiestus archaicus, найден на севере Мьянмы. Его современные родственники обитают только в Южной Америке.

Из этого следует, что жук жил еще на суперконтиненте Гондвана, когда Мьянма и Южная Америка были частью единого целого, пишет mail.ru. Находка еще раз доказывает, что Мьянма раньше находилась в Южном полушарии.

Propiestus archaicus жил около 99 млн лет назад в эпоху верхнего мела. Насекомое обитало под корой гниющих деревьев. Его длинные усики были сенсорным органом, помогающим ему ориентироваться и избегать опасностей.

Суперконтинент

Гондвана была древним суперконтинентом в южном полушарии, образовавшимся 530−750 млн лет назад. Она включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индию, которые позже откололись и образовали отдельные континенты, острова и полуострова.

О фауне Гондваны ученые получают представление в том числе благодаря находкам в янтаре.

Результаты длительного исследования ученый опубликовал в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка