Опубликовано фото жука, который жил 100 млн лет назад

Найден жук, который жил на древнем суперконтиненте. Ему около 99 млн лет. Исследователь Шухей Ямамото еще в 2016 году добыл кусок бирманского янтаря с древним жуком внутри и в течение двух лет изучал находку.

Жук в янтаре, которому присвоили имя Propiestus archaicus, найден на севере Мьянмы. Его современные родственники обитают только в Южной Америке.

Tiny beetle trapped in amber might show how landmasses shifted https://t.co/2k0f1RcjY4 pic.twitter.com/SLSM0iXOWV — Jane Dove TalentRoom (@JDTekEngRecruit) 30 октября 2018 г.

Из этого следует, что жук жил еще на суперконтиненте Гондвана, когда Мьянма и Южная Америка были частью единого целого, пишет mail.ru. Находка еще раз доказывает, что Мьянма раньше находилась в Южном полушарии.

Propiestus archaicus жил около 99 млн лет назад в эпоху верхнего мела. Насекомое обитало под корой гниющих деревьев. Его длинные усики были сенсорным органом, помогающим ему ориентироваться и избегать опасностей.

Суперконтинент

Гондвана была древним суперконтинентом в южном полушарии, образовавшимся 530−750 млн лет назад. Она включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индию, которые позже откололись и образовали отдельные континенты, острова и полуострова.

О фауне Гондваны ученые получают представление в том числе благодаря находкам в янтаре.

Результаты длительного исследования ученый опубликовал в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.