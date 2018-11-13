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Опубликовано редкое фото Пугачевой и Моисеева

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в своем Instagram фото 1986 года Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Разин рассказал, что участвовал в съемках передачи «Утренняя почта» на теплоходе «Грузия» как исполнитель песни «Ты и я». На подтанцовке у Разина было трио «Экспрессия» из Риги.

«После показа по центральному телевидению их заметила Алла Пугачева и пригласила на съемки фильма „Пришла и говорю“», — написал продюсер.

Именно после этого артисты переехали в Москву и сделали карьеру, пишет ura.ru. Трио «Экспрессия» участвовало в съемках фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Ранее сообщалось, что автор петиции против выступления Аллы Пугачевой на новогодних огоньках — Вадим Манукян — заявил, что был неправ. И предложил певице вернуться «в телевизоры».

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