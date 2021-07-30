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Жизнь

Опубликовано видео с места обнаружения туриста, убитого медведем в Сибири

СК России опубликовал на своем YouTube-канале кадры из природного парка в Красноярском крае, где на группу туристов напал медведь.

Медведь напал на туриста в парке Ергаки. Красноярский край.
Медведь напал на туриста в парке Ергаки. Красноярский край.
кадр из видео.

Инцидент произошел утром 27 июля в парке Ергаки — медведь напал на группу из четырех туристов, прилетевших из Москвы, один человек погиб.

По словам руководителя группы, 42-летний мужчина не успел отбежать от палаток. Остальные забрались на камни и смотрели, как хищник «ест тело».

Нападение произошло в труднодоступной части парка, поэтому спасателям, следователям, криминалистам и охотникам пришлось добираться до места на вертолете.

«В районе долины девяти озер, на месте стоянки палаточного лагеря, обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя. Тело доставлено в районный центр для судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в СК.

«24 июля 2021 года группа туристов в составе четверых человек прибыла из Москвы в Республику Хакасия, откуда направилась на одну из турбаз на территории природного парка Ергаки, где после регистрации выдвинулась по одному из маршрутов на горный массив. Поход был рассчитан на две недели», — сообщили в ведомстве.

После нападения медведя трое выживших «босиком и без вещей» добирались до места, где есть связь.

Напомним, это уже второй трагический случай с нападением медведя в Ергаки за летний турсезон — в июне погиб подросток.

Учитывая сложившуюся ситуацию дирекция парка обратилась в региональное минэкологии с предложением до 1 ноября закрыть территорию для посещения.

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