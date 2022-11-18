Опять метель… Какая погода будет в Алтайском крае на выходных 19−20 ноября

В Алтайском крае продолжают снижаться температуры. Кроме того, синоптики прогнозируют метель. Какая погода будет на выходных 19−20 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 19−20 ноября

Ночью 19 ноября в Алтайском крае ожидается температура −9…−14 (местами −15…−20) градусов. Осадков не прогнозируют, но местами возможны изморозь и гололед. Ветер будет южный, 2−7 (местами до 12) м/с.

Днем 19 ноября градусник покажет −2…−7 (местами до -12) градусов. По северо-западу пройдет небольшой снег. Кроме того, вероятны метели и гололед.

Ночью 20 ноября в регионе возможны −5…−10 (по северо-западу 8…-13) градусов. Днем потеплеет до −2…−7 (по северо-западу −8…−13) градусов. Местами обещают небольшой снег, метели и гололед.

Погода в Барнауле 19−20 ноября

Ночью 19 ноября в Барнауле вероятны −10…−12 градусов, преимущественно без осадков и с изморозью. Днем ожидается температура −4…−6 градусов, тоже без осадков. Ветер скоростью до 10 м/с будет дуть с юга.

Ночью 20 ноября в городе возможны −8…−10 градусов, а днем −4…−6 градусов. Временами пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют метели, сохранится гололед.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 18 ноября.