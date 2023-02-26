26 февраля
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Жизнь

Оседлали коня и закусили блином. Как барнаульцы встретили Масленицу 2023

Барнаульцы с размахом отметили проводы зимы и готовы встречать весну с распростертыми объятиями. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.

Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Барнаул 22

Барнаульцы весь день пели частушки, танцевали и ели блины. Успели прокатиться в традиционных санях, запряженных тройкой с цветной упряжкой.

А те, кто не успел занять места в санях, смог оседлать крылатого пони и даже верблюда, поделился «Барнаул 22».

Парк «Лесная сказка» устроил масленичный показ мод. Главными кандидатками были чучела зимы. Талантливые барнаульцы смастерили самых разных кукол в удивительных нарядах.

Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Лесная сказка
Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Лесная сказка
Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Лесная сказка
Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Лесная сказка
Масленица в Барнауле
Масленица в Барнауле
Лесная сказка

Победительницу сожгли под радостные крики на снежном пригорке.

«Друзья, мы не припомним за всю историю парка такого количества гостей! Спасибо всем, кто провел этот день с нами», — поблагодарили организаторы.

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