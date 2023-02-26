Оседлали коня и закусили блином. Как барнаульцы встретили Масленицу 2023

Барнаульцы весь день пели частушки, танцевали и ели блины. Успели прокатиться в традиционных санях, запряженных тройкой с цветной упряжкой.
А те, кто не успел занять места в санях, смог оседлать крылатого пони и даже верблюда, поделился «Барнаул 22».
Парк «Лесная сказка» устроил масленичный показ мод. Главными кандидатками были чучела зимы. Талантливые барнаульцы смастерили самых разных кукол в удивительных нарядах.
Победительницу сожгли под радостные крики на снежном пригорке.
«Друзья, мы не припомним за всю историю парка такого количества гостей! Спасибо всем, кто провел этот день с нами», — поблагодарили организаторы.