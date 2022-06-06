Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что теперь можно пренебрегать правилами пожарной безопасности.
«Минприроды Алтайского края призывает проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу — от губительных последствий», — предостерегают чиновники.
Противопожарный режим действовал в Алтайском крае с конца апреля.
Между тем до 9 июня в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), передает ГУ МЧС по Алтайскому краю.