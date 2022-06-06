6 июня
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Жизнь

Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

С 6 июня в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим, сообщило региональное минприроды.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что теперь можно пренебрегать правилами пожарной безопасности.

«Минприроды Алтайского края призывает проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу — от губительных последствий», — предостерегают чиновники.

Противопожарный режим действовал в Алтайском крае с конца апреля.

Между тем до 9 июня в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), передает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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