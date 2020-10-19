Особое мнение. За серийными убийцами будет охотиться искусственный интеллект

В Следственном комитете создали программу на основе искусственного интеллекта. Благодаря ей следственные органы смогут с высокой точностью (80%) определить возраст и наличие психических заболеваний у человека. Об этом в своем интервью «Известиям » рассказал руководитель НИИ криминалистики СК России Алексей Бессонов.

Предполагается, что новые технологии не оставят преступникам шанса остаться безнаказанными. С помощью искусственного интеллекта можно создавать портрет маньяка, определять его возраст, выявлять на месте генетический материал, вычислять убийц по пыльце растений.

Алексей Бессонов пояснил, что к разработке программы сотрудников НИИ подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье.

«В 2017 году „ангарский маньяк“ Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу», — прокомментировал руководитель научно-исследовательского института.

По словам Бессонова, криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц, в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей.

«Изучив более 1 тыс. эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений), специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника», — пояснил криминалист.

Бессонов рассказал, что в таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.). Разработанная программа быстро просчитывает и предлагает наиболее подходящий вариант.

На создание приложения и тестирование ушло три года. На сегодняшний день специалисты НИИ криминалистики СК разрабатывают еще одну уникальную программу.