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Жизнь

Останки древних людей обнаружили в Тибете

Исследователи обнаружили останки денисовцев в пещере Байшия, сообщает журнал Nature.

Денисовцы существовали одновременно с неандертальцами.

В пещере было найдено приблизительно 2500 костей. По реберной кости древнего человека ученые сделали вывод, что данный человек жил от 48 тысяч до 32 тысяч лет назад. В то время климат быстро менялся, денисовцы расположились в Евразии. Они пережили несколько ледниковых эпох.

Также было выяснено, на каких животных охотились эти древние люди. В основном они ели голубых баранов, шерстистых носорогов и пятнистых гиен.

Ученые сделали заключение, что район, где располагается пещера Байшия был относительно безопасным местом для древних людей.

Ранее сообщалось, что в Намибии найден скелет древнего чудовища.

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