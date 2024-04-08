Впервые в истории Барнаула в зоопарке "Лесная сказка" родился верблюжонок. Долгожданную девочку ждали 14 месяцев — именно столько длится беременность у верблюдов. А еще у них невероятно красивые глаза, самое жирное молоко и теплая шерсть — об этом и не только рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько.

Друзья человека с древности

Очаровательная девочка родилась в семье двугорбых верблюдов Мартика и Вики. Этот вид был одомашнен в 1000 году до н. э. Сами же верблюды появились на земле 40 млн. лет назад.

«При этом их предки были размером с зайца, и за 40 млн лет они выросли до таких огромных размеров, - рассказывает Елена Шапетько. - Изначально верблюды появились в Северной Америке, и затем по перешейку, который соединял континенты через Берингов пролив, пришли в Евразию. Причем в Америке остались только безгорбые верблюды (гуанако, лама, викунья, альпака), а у нас сформировались горбатые».

Верблюды. Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Обрастай шубой зимой

Короли песков и барханов властвуют не только в жаркой пустыне, но и хорошо себя чувствуют в степях Алтая. К суровому климату им не привыкать, ведь в природных местах их обитания температура может меняться от -40 до +40 градусов.

Переживать капризы непогоды верблюду помогает шерсть. Зимой он отращивает длинную «шубу», которая прекрасно удерживает тепло за счет особого строения шерстинок. Они полые внутри и окружены пушистым подшерстком, что способствует малой теплопроводности. Поэтому верблюжья шерсть считается одной из самых теплых.

Барнаульские верблюды Барнаульский зоопарк

Летом же верблюд начинает линять, сбрасывая с себя большие клоки зимнего «пуховика». В этот период животное выглядит неряшливо и даже облезло, от чего можно решить, что оно болеет.

«Каждую весну мы сталкиваемся с солидной такой порцией негодования от посетителей: "Что с животными? Они здоровы?!" - рассказывают сотрудники зоопарка на своей странице во «Вконтакте». - И каждую весну мы рассказываем, что мудрая Матушка Природа для комфорта и безопасности животных придумала такой прекрасный процесс, как линька».

Помимо шубы у верблюдов очень большие выразительные глаза с длинными ресницами. Они им нужны для защиты от песка.

Соль — любимое лакомство

Верблюды — травоядные животные и способны питаться самой грубой пищей. Им под силу разжевать самые колючие и твердые веточки пустынных растений. Все благодаря низкой чувствительности ротовой полости, обтянутой очень грубой кожей.

Любимое лакомство властителей пустынь — растения-галофиты, которые растут на соленых почвах и накапливают соль. И если у других животных они вызывают жажду, то в организме верблюда наоборот — накапливают влагу. Без галофитов верблюд может погибнуть от обезвоживания.

При этом пить пустынное животное может всего раз в неделю. Но зато очень много — 130 л за 10 минут. Это примерно как целая ванна воды.

«Накоплению воды способствуют особые водонакопительные клетки желудка, а вовсе не горбы. В них накапливается жир, который при расщеплении образует некоторое количество воды, но быстро восполнить потери влаги он не может. Жир — это больше запасы питательных веществ», - объясняет Елена Шапетько.

Барнаульские верблюды Барнаульский зоопарк

Долгожданный малыш

Разведение верблюдов очень сложный процесс. Ведь потомство самка приносит только раз в два года - беременность длится 440 дней.

Интересный факт. Барнаульские Мартик и Вика познакомились в апреле 2022 года. А их дочка родилась 1 апреля 2024 года.

При этом верблюдов очень любят фермеры. «Это и шерсть, и мясо, и молоко, и гужевой транспорт. А еще их используют для езды верхом», - перечисляет специалист.

У этих млекопитающих очень жирное молоко — до 6%, в то время как у коровы только 3,5%. Но верблюд дает его не очень много — до 10 л в день.

Самое важное - в нашем Telegram-канале