Осуществить мечту. Детская цирковая студия одержала верх в конкурсе лучших социальных проектов

В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022» . Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную деятельность лиц нуждающихся в социальном сопровождении, стала цирковая студия «Арлекино-Kids» . Ее руководителем является индивидуальный предприниматель Светлана Мадельханова .

Цирковая студия «Арлекино» существует c 1997 года и располагается на базе Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района города Барнаула.

Руководитель студии Светлана Мадельханова признается, что всегда хотела иметь свою цирковую студию — это была ее мечта. И вот, в 1997 году, закончив педагогическое училище, она осуществила свою мечту и стала заниматься обучением детей цирковому искусству.

Педагогический коллектив студии представлен педагогами по гимнастике и цирковому искусству, по актёрскому мастерству, хореографами. Часть из них являются приходящими педагогами, а другая часть — выпускниками студии.

Благодаря мастерству педагогов коллектив неоднократно становился обладателем Гран-при, лауреатом и дипломантом региональных и международных творческих конкурсов и фестивалей.

Ребята из цирковой студии «Арлекино» активно участвуют в районных, городских и краевых мероприятиях, а их выступления неизменно получают только высшие оценки.

— У нас все дети хорошие и талантливые. Мы из каждого ребенка стараемся сделать «звездочку» — говорит Светлана Мадельханова.

В муниципальную студию «Арлекино» принимают детей с 5 лет. Поэтому, как признается Светлана Мадельханова, ей в голову пришла идея — открыть студию, где они будут выращивать «малышков» для основного коллектива. Так в 2016 году на свет появилась вторая студия, которая получила название «Арлекино-Kids».

Как рассказывает Светлана Мадельханова, в «Арлекино-Kids» занимаются ребята в возрасте от 3 до 12 лет. Со временем они переходят в основной коллектив. Впрочем, образовательные программы у обеих студий очень похожи — в них входят: акробатика, цирковое искусство (гимнастика, жонглирование, эквилибристика, оригинальный жанр), гимнастика, хореография.

Сейчас перед студией стоят грандиозные задачи — воспитанникам предстоит показать себя на цирковых конкурсах в Казани и Тюмени, а вскоре и на Дельфийских Играх в Саратове.

Этот проект, конечно, принес свои плоды, и не в последнюю очередь потому, что у студии оказывалась колоссальная поддержка со стороны Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

— Эта победа — заслуга не только всей нашей дружной большой команды, но и результат поддержки оказанной нам Центром «Мой бизнес», — сказала Светлана Мадельханова.

Проект «Арлекино-Kids» стал одним из шести победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2022». Вскоре всем победившим проектам предстоит защищать честь Алтайского края на федеральном уровне.