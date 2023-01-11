От -38 до -11. На Алтайский край снова обрушится капризная погода

Погода в Алтайском крае 12−14 января
Ночью 12 января в Алтайском крае ожидаются −28…−33 градусов, местами похолодает до -38.
Днем вероятны −21…−26 (местами −15…−20) градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Прогнозируют изморозь и сильную гололедицу.
Ветер будет юго-западный, до 18 м/с.
Ночью 13 января установится температура −20…−25 градусов, местами до -30.
Днем обещают −10…−15 (местами до -20) градусов. На большей части региона пройдет небольшой снег. Возможны метели.
Ночью 14 января градусник покажет −15…−20 (местами до -25) градусов. Днем — до -23 градусов, со снегом метелями и гололедом.
Погода в Барнауле 12−14 января
Ночью 12 января в Барнауле вероятны −30…−32 градусов (со снегом), а днем −21…−23 градусов. Ветер будет юго-западный, до 11 м/с.
Ночью 13 января ожидаются −21…−23 градусов. Днем −13…−15 градусов, преимущественно без осадков.
Ночью 14 января возможны −16…−18 градусов, а днем −11…−13 градусов. С небольшим снегом, метелью и гололедом.
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