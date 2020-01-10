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Жизнь

От лидера к банкроту: 10 фактов из истории Барнаульского шинного завода

64 года назад, 10 января 1956 года основан Барнаульский шинный завод. Это предприятие было значимым для промышленности всей страны: в 2006 году завод произвел 1,2 млн автошин, что составляло около 4% от всего российского выпуска. К памятной дате altapress.ru подготовил короткий факт-чек о Барнаульском шинном заводе.

Барнаульский шинный завод (пр.Космонавтов, 12). Барнаул в 1980-х годах
Барнаульский шинный завод (пр.Космонавтов, 12). Барнаул в 1980-х годах
moi-barnaul.ru, Вера Будянская

1. История предприятия началась на обычном пустыре, на берегу Оби, когда в 1956 году подписали Постановление Совета Министров СССР о строительстве Барнаульского шинного завода. Спроектировать огромный завод удалось в рекордные сроки, замечает barnaul.poshk.ru.

2. На заводе производили более 60 моделей шин для автомобилей и сельхозтехники, а также 31 типоразмер авиационных шин.

Завод &quot;Нортек&quot; на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

3. Для ускорения строительства в 1965 году сооружение шинного завода объявили Всесоюзной Ударной комсомольской стройкой. Производство шин запустили через четыре года. На проектную мощность завод вышел в 1973 году, рассказывает wikipedia.org.

4. В 1990-е годы предприятие пережило глубокий кризис. Объемы производства упали более чем в 3 раза. В 2001 году завод перешёл под контроль группы «Нефтехимпром», которая в 2003 году на базе Барнаульского шинного завода создала акционерное общество «Алтайская шинная компания».

5. В 2004 году в результате объединения «Алтайской шинной компании» с Барнаульским заводом технического углерода появилось новое предприятие полного цикла производства — «Алтайский шинный комбинат».

Завод &quot;Нортек&quot; на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

6. Шинный завод занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь Центральному дому-интернату для престарелых и инвалидов в Барнауле, Алтайскому краевому отделению Российского детского фонда — финансируют программу «Нет детскому туберкулёзу».

7. Завод имел свой ночной клуб, одноименный марке выпускаемых шин — «Форвард».

8. На заводе нередко происходили пожары. Особо крупное ЧП произошло 27 июля на складе Алтайского шинного комбината. Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки, никто из сотрудников не пострадал.

Пожар на территории Шинного завода.
Пожар на территории Шинного завода.
Barnaul22.

9. Летом 2019 года на заводе произошло громкое уголовное дело: работников «Алтайского шинного комбината» осудили за кражу на 39 млн рублей.

10. В 2019 году Алтайский шинный комбинат признали банкротом.

Анна Карпова

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