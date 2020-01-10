От лидера к банкроту: 10 фактов из истории Барнаульского шинного завода

64 года назад, 10 января 1956 года основан Барнаульский шинный завод. Это предприятие было значимым для промышленности всей страны: в 2006 году завод произвел 1,2 млн автошин, что составляло около 4% от всего российского выпуска. К памятной дате altapress.ru подготовил короткий факт-чек о Барнаульском шинном заводе.

1. История предприятия началась на обычном пустыре, на берегу Оби, когда в 1956 году подписали Постановление Совета Министров СССР о строительстве Барнаульского шинного завода. Спроектировать огромный завод удалось в рекордные сроки, замечает barnaul.poshk.ru.

2. На заводе производили более 60 моделей шин для автомобилей и сельхозтехники, а также 31 типоразмер авиационных шин.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

3. Для ускорения строительства в 1965 году сооружение шинного завода объявили Всесоюзной Ударной комсомольской стройкой. Производство шин запустили через четыре года. На проектную мощность завод вышел в 1973 году, рассказывает wikipedia.org.

4. В 1990-е годы предприятие пережило глубокий кризис. Объемы производства упали более чем в 3 раза. В 2001 году завод перешёл под контроль группы «Нефтехимпром», которая в 2003 году на базе Барнаульского шинного завода создала акционерное общество «Алтайская шинная компания».

5. В 2004 году в результате объединения «Алтайской шинной компании» с Барнаульским заводом технического углерода появилось новое предприятие полного цикла производства — «Алтайский шинный комбинат».

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

6. Шинный завод занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь Центральному дому-интернату для престарелых и инвалидов в Барнауле, Алтайскому краевому отделению Российского детского фонда — финансируют программу «Нет детскому туберкулёзу».

7. Завод имел свой ночной клуб, одноименный марке выпускаемых шин — «Форвард».

8. На заводе нередко происходили пожары. Особо крупное ЧП произошло 27 июля на складе Алтайского шинного комбината. Пожар удалось ликвидировать в короткие сроки, никто из сотрудников не пострадал.

Пожар на территории Шинного завода. Barnaul22.

9. Летом 2019 года на заводе произошло громкое уголовное дело: работников «Алтайского шинного комбината» осудили за кражу на 39 млн рублей.

10. В 2019 году Алтайский шинный комбинат признали банкротом.

Анна Карпова