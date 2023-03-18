От пушек до новогодних игрушек. Чем знаменита старейшая площадь Барнаула

Место, где покоится Ползунов
Вскоре после основания Барнаула появилась Соборная площадь.
Тогда, в начале 1770-х, на месте деревянной церкви Петра и Павла построили Петропавловский собор, а площадь возле него стала Соборной.
Сам храм в стиле барокко спроектировал московский архитектор — князь Макулов.
У собора было православное кладбище, на котором похоронили изобретателя паровой машины Ивана Ползунова. Его могила была утрачена в 1935 году, когда разрушили Петропавловский собор.
Факт
Площадь долгое время была административным центром Барнаула. В 1808 году Томский мушкетерский полк походной колонной отправился с нее к границам России, навстречу Наполеону.
Пушки и игрушки
106 лет назад, 18 марта 1917 года, городская дума приняла решение «Об увековечивании дней свободы», согласно которому Соборную площадь переименовали в площадь Свободы.
В течение первой половины XX века здесь проходили важные городские события. Именно на площади Свободы барнаульцы устраивали митинги.
В декабре 1919 года установленные на площади пушки Белой Армии обстреливали наступавших красных партизан. Потом на этом же месте проходила торжественная встреча партизанской армии Мамонтова.
Но уже в 1960—1980 годах на площади отмечали Новый год, проводы зимы и многое другое. На площадь Сахарова праздники перенесли позже.