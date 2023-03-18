18 марта
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Жизнь

От пушек до новогодних игрушек. Чем знаменита старейшая площадь Барнаула

Городская дума приняла решение «Об увековечивании дней свободы» и переименовала Соборную площадь в площадь Свободы 18 марта 1917 года. Altapress.ru рассказывает, как митинги и пушечные выстрелы сменялись на ней празднованием Нового года и проводами зимы.

Первомайские советские демонстрации в городе 1920-1950 годов.
Первомайские советские демонстрации в городе 1920-1950 годов.
vk.com/public71335292

Место, где покоится Ползунов

Вскоре после основания Барнаула появилась Соборная площадь.

Тогда, в начале 1770-х, на месте деревянной церкви Петра и Павла построили Петропавловский собор, а площадь возле него стала Соборной.

Сам храм в стиле барокко спроектировал московский архитектор — князь Макулов.

Вид на Соборную пл., дата фото не указана.
Вид на Соборную пл., дата фото не указана.
vk.com/public71335292
Молебствие на Соборной пл. перед отправкой мобилизованных на фронт, фото 1914 года.
Молебствие на Соборной пл. перед отправкой мобилизованных на фронт, фото 1914 года.
altlib.ru
Соборная пл., фото начала ХХ века.
Соборная пл., фото начала ХХ века.
altlib.ru
Соборная площадь, фото 1903 года.
Соборная площадь, фото 1903 года.
vk.com/public71335292
Вид на Соборную пл., дата фото не указана.
Вид на Соборную пл., дата фото не указана.
vk.com/public71335292

У собора было православное кладбище, на котором похоронили изобретателя паровой машины Ивана Ползунова. Его могила была утрачена в 1935 году, когда разрушили Петропавловский собор.

Факт

Площадь долгое время была административным центром Барнаула. В 1808 году Томский мушкетерский полк походной колонной отправился с нее к границам России, навстречу Наполеону.

Монумент героям Бородинского сражения.
Монумент героям Бородинского сражения.
www.borodino.ru

Пушки и игрушки

106 лет назад, 18 марта 1917 года, городская дума приняла решение «Об увековечивании дней свободы», согласно которому Соборную площадь переименовали в площадь Свободы.

В течение первой половины XX века здесь проходили важные городские события. Именно на площади Свободы барнаульцы устраивали митинги.

В декабре 1919 года установленные на площади пушки Белой Армии обстреливали наступавших красных партизан. Потом на этом же месте проходила торжественная встреча партизанской армии Мамонтова.

Но уже в 1960—1980 годах на площади отмечали Новый год, проводы зимы и многое другое. На площадь Сахарова праздники перенесли позже.

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