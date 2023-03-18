От пушек до новогодних игрушек. Чем знаменита старейшая площадь Барнаула

Городская дума приняла решение «Об увековечивании дней свободы» и переименовала Соборную площадь в площадь Свободы 18 марта 1917 года. Altapress.ru рассказывает, как митинги и пушечные выстрелы сменялись на ней празднованием Нового года и проводами зимы.

Место , где покоится Ползунов

Вскоре после основания Барнаула появилась Соборная площадь.

Тогда, в начале 1770-х, на месте деревянной церкви Петра и Павла построили Петропавловский собор, а площадь возле него стала Соборной.

Сам храм в стиле барокко спроектировал московский архитектор — князь Макулов.

Вид на Соборную пл., дата фото не указана. vk.com/public71335292 Молебствие на Соборной пл. перед отправкой мобилизованных на фронт , фото 1914 года. altlib.ru Соборная пл., фото начала ХХ века. altlib.ru Соборная площадь , фото 1903 года. vk.com/public71335292 Вид на Соборную пл., дата фото не указана. vk.com/public71335292

У собора было православное кладбище, на котором похоронили изобретателя паровой машины Ивана Ползунова. Его могила была утрачена в 1935 году, когда разрушили Петропавловский собор.

Факт Площадь долгое время была административным центром Барнаула. В 1808 году Томский мушкетерский полк походной колонной отправился с нее к границам России, навстречу Наполеону. Монумент героям Бородинского сражения. www.borodino.ru

Пушки и игрушки

106 лет назад, 18 марта 1917 года, городская дума приняла решение «Об увековечивании дней свободы», согласно которому Соборную площадь переименовали в площадь Свободы.

В течение первой половины XX века здесь проходили важные городские события. Именно на площади Свободы барнаульцы устраивали митинги.

В декабре 1919 года установленные на площади пушки Белой Армии обстреливали наступавших красных партизан. Потом на этом же месте проходила торжественная встреча партизанской армии Мамонтова.

Но уже в 1960—1980 годах на площади отмечали Новый год, проводы зимы и многое другое. На площадь Сахарова праздники перенесли позже.