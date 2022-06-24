Отец маленького барнаульца второй день пикетирует краевую администрацию

Отец маленького барнаульца Матвея Чепуштанова, больного спинально-мышечной атрофией (СМА), второй день стоит с плакатом напротив здания администрации Алтайского края. По его словам, Минздрав отказывается предоставить ребенку жизненно важный препарат Спинраза.

Отец Матвея Роман Чепуштанов просит предоставить мальчику лекарство.

Напомним, в феврале 2019 года ребенку поставили диагноз — спинально-мышечная атрофия.

Тогда приостановить течение болезни можно было препаратом Спинраза, курс которого стоил 40 млн рублей. В России он еще не был зарегистрирован, поэтому Матвея отправили в Израиль. Там он получил необходимые уколы за счет бюджета.

Справка Спинразу необходимо принимать регулярно: шесть уколов в первый год и по три укола — в последующие. Одна доза препарата стоит 6−8 млн рублей.

Ранее в алтайском Минздраве утверждали, что проблем с поставкой лекарств не будет.