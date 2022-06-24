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Жизнь

Отец маленького барнаульца второй день пикетирует краевую администрацию

Отец маленького барнаульца Матвея Чепуштанова, больного спинально-мышечной атрофией (СМА), второй день стоит с плакатом напротив здания администрации Алтайского края. По его словам, Минздрав отказывается предоставить ребенку жизненно важный препарат Спинраза.

Отец больного ребенка второй день пикетирует барнаульскую администрацию.
Отец больного ребенка второй день пикетирует барнаульскую администрацию.
https://vk.com/id71798765

Отец Матвея Роман Чепуштанов просит предоставить мальчику лекарство.

Напомним, в феврале 2019 года ребенку поставили диагноз — спинально-мышечная атрофия.

Тогда приостановить течение болезни можно было препаратом Спинраза, курс которого стоил 40 млн рублей. В России он еще не был зарегистрирован, поэтому Матвея отправили в Израиль. Там он получил необходимые уколы за счет бюджета.

Справка

Спинразу необходимо принимать регулярно: шесть уколов в первый год и по три укола — в последующие. Одна доза препарата стоит 6−8 млн рублей.

Ранее в алтайском Минздраве утверждали, что проблем с поставкой лекарств не будет.

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