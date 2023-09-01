Отказ от биометрии: нужно ли поддаваться панике

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В чем причина паники?

В регионах люди выстраиваются в очереди, чтобы написать заявления на отказ от сбора и хранения биометрических данных еще до открытия МФЦ.

Поводом стало распространенное в мессенджерах сообщение о том, что отказ якобы можно написать только до 31 августа, после чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки.

В Центре биометрических технологий заявили, что дать отказ можно в любое время, и любые сообщения об ограничении срока недостоверны.