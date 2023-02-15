Откладывать деньги с рождения. Казахстанским детям откроют накопительные счета

В Казахстане планирует ввести накопительные счета детям, которые будут открываться при рождении. Об этом сообщает Forbes .

Министерство финансов Казахстана разрабатывает проект «Национальный фонд — детям», который запустят в 2024 году. Он предполагает, что при рождении гражданам Казахастана будут автоматически открывать накопительный счет, который будут пополнять до 18-летия.

Счет будет пополняться в долларах. Средства с него можно будет потратить на жилье и образование. Граждане Казахстана смогу воспользоваться деньгами со счета по достижении 18 лет.

Заместитель министра финансов Даурен Темирбеков заявил, что проект будет финансироваться ежегодно из средств Национального фонда. Его пополняют доходами государства от продажи нефти и другого сырья.

Средний счет граждан составит около 3,5 тыс. долларов. Дети будут получать средства ежегодно, 1 января.

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