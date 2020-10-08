Откуда ноги растут. Как в Барнауле из покалеченных людей делают киборгов

Мы привыкли видеть людей с протезами рук и ног «как у роботов» только в фантастических фильмах. Но такие изделия уже реальность даже для жителей Алтайского края. О том, как люди всех возрастов превращаются в «терминаторов», — в материале altapress.ru.

Заставляют ходить

В Барнауле есть два места, где людям возвращают руки и ноги: филиал «Московского протезно-ортопедического предприятия» и протезно-ортопедический центр «Алорто».

По словам экспертов, нижних конечностей люди лишаются чаще. Показаниями для ампутации являются травмы, тяжелые заболевания (диабет, рак), гангрена, врожденные пороки развития.

Создание протеза занимает около двух недель. В это время пациент находится в стационаре при центрах и еще до получения своей «новой» ноги учится ходить на тренировочном протезе. Он тоже индивидуальный, изготовленный по культе пациента. В этот период самое важное — преодолеть психологические трудности.

Вячеслав Галышев. Анна Зайкова.

Вячеслав Галышев,

управляющий Барнаульским филиалом «Московского протезно-ортопедического предприятия»:

Все зависит от пациента. Если он действительно хочет научиться ходить и полноценно пользоваться протезом, то специалисты медицинского отдела обучат этому.

В школах ходьбы, которые есть в обоих центрах, пациента учат сначала надевать и снимать протез, затем стоять на нем и, наконец, ходить. Для этой цели используются брусья, трость или человек-помощник.

Чем младше , тем быстрее

Чтобы управлять конечностью «как родной», может потребоваться год и даже больше. Легче всего к любым протезам привыкают дети.

Период послеоперационного восстановления длится согласно принципу «чем меньше возраст, тем быстрее». У молодых пациентов — от одного месяца до четырех. У пожилых нередко увеличивается до года. За это время культя (часть конечности, которая осталась) заживает и формируется.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Для малышей (возвращать конечности начинают с четырех лет) делают яркие протезы, нередко сочетая два цвета. По коридорам филиала протезно-ортопедического предприятия бегают ребятишки с сине-желтыми, розово-серыми ручками, на которых изображены мультяшные герои. Но это уже «дизайн» владельцев.

Вячеслав Галышев,

управляющий Барнаульским филиалом «Московского протезно-ортопедического предприятия»:

Необычный внешний вид протеза позволяет ребенку быстрее привыкнуть и адаптироваться.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

С помощью такого протеза можно взять куклу, покатать машинку, управлять мышкой компьютера.

В крупных центрах других городов детский протез делают еще более фантастическим. Добавляют к нему держатель для смартфона, плеера, лазерной указки. Похожую на человеческую руку выдают в возрасте примерно 10 лет, когда психика ребенка уже окрепла.

Для красоты или для дела

Процесс создания протеза напоминает пошив уникальной вещи. Отчасти так и есть, ведь каждое изделие строго индивидуально. Для начала, как и в ателье, нужно снять мерки с места, для которого создается «одеяние». Затем снимается гипсовый слепок. По нему из акриловой смолы создается гильза — часть будущей ноги или руки, похожая на вазу.

Прежде чем вставить культю, на нее надевается специальный чехол, чтобы смягчить прикосновение. Обычная гильза приятного бежевого оттенка, но если настроение у пациента более «дерзкое», эта часть протеза может быть такой же. Например, джинсовой раскраски, как нам показали в филиале.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

«Ходить в одном и том же» придется от полугода до трех лет — на такой срок выдается искусственная конечность в зависимости от ее вида. Ведь при активном использовании любая вещь изнашивается. Могут измениться и параметры пациента.

В приемную гильзу вставляется опора. Издалека может показаться, что это обычная железная палка, вставленная в «вазу», но на самом деле она имитирует сустав. Создается опора из титанового сплава.

От его качества во многом зависит стоимость готового изделия. Завершающая деталь — стопа или кисть. Она также подгоняется под размеры пациента, образуя пару со здоровой конечностью. Бывает, барнаульские техники сталкиваются и со случаями двойного протезирования.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Работа кипит

Мастерская по изготовлению протезов больше напоминает стройку, где постоянно кипит работа. Указывает на это шум больших, слегка устрашающих на вид аппаратов.

Пол весь в гипсовой пыли, из-под которой чуть виднеется плитка. На столах рядом с инструментами соседствуют кружки с недопитым кофе, очки, другие личные вещи мастеров.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Цех состоит из нескольких небольших комнат, в каждой из которых «царствует» конкретное оборудование. Объединяет их лишь стойкий химический запах.

В одном из помещений техник обнимает гильзу протеза руками и бесстрашно обтачивает на специальном аппарате. Тот в ответ грозно жужжит и разносит новую порцию пыли.

Протезы ног бывают для бедра, голени, стопы или всей конечности, в зависимости от уровня ампутации.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Эксперты говорят, что искусственные ноги и руки создаются примерно по одинаковому принципу. Однако если искусственная нога должна быть только полезной, то рука может быть просто красивой.

Такой протез называют «косметикой». И он действительно красивый, от настоящей руки почти не отличить. Его делают максимально похожим по цвету на кожу пациента, для этого есть специальная палитра. Еще могут нанести родинки, вены. Качественная «косметика» стоит как минимум 100 тыс. рублей.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Протезы верхней конечности также предназначаются для разных ее частей: плеча, предплечья, кисти, пальца.

Но по-настоящему драгоценной «запчасть» становится благодаря заложенным в нее функциям. Чем больше движений может совершить человек с помощью протеза — тем дороже изделие. Его цена может составлять несколько миллионов рублей. Только одна составная часть протеза стоит около 80 тысяч.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Каким должен быть протез, решает не пациент и не предприятие, а медико-социальная экспертиза. Подбор зависит от общей физической подготовки пациента и его образа жизни. Иногда могут выписать даже два протеза. Чаще всего так бывает с верхними конечностями, потому что нужна и «косметика», и «функция».

Новый этап

«Чтобы пациенту было комфортно пользоваться протезом, культя должна быть сформирована, на ней не должно быть ран, язв», — объясняет Вячеслав Галышев.

Путь пациента к искусственной конечности начинается еще до ее изготовления — когда в протезной клинике проводят физиопроцедуры и специальные упражнения для культи. Первые необходимы для заживления тканей, вторые — для укрепления мышц. Протезирование — серьезная нагрузка на организм. Бывают случаи, когда человеку отказывают. Например, из-за заболевания сердца или общей физической слабости.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Олег Ковалев,

заместитель управляющего по медчасти Барнаульского филиала «Московского протезно-ортопедического предприятия»:

Иногда мы видим, что пациент не сможет ходить на протезе. Если ему было сложно передвигаться еще до ампутации, то с протезом и вовсе окажется невозможно.

Еще один вариант, когда человек остается без протеза, — добровольный отказ. А те, кто все-таки решил выйти из больницы с новой рукой или ногой, набираются терпения. Ведь нужно не только дождаться изготовления искусственной конечности, но и научиться управлять ей как родной.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Как живая

Центры изготавливают те или иные виды протезов согласно госконтракту, который заключается с региональным фондом социального страхования. Человек получает свою конечность бесплатно. Но выдавать всем одинаково технологичные «запчасти» предприятия не могут.

В контракте четко прописано, сколько и каких должно быть. «Алорто» и филиал протезно-ортопедического предприятия выигрывают аукционы на производство разных видов изделий.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

На изготовление самых технологичных заключаются отдельные контракты. Но в Алтайском крае уже производят и такие чудеса.

Например, бионические протезы — как раз те, которые выглядят как руки и ноги у роботов. Комплектующие привозят из-за границы (в частности, из Германии), а собирают изделие местные технологи-протезисты. Обладая такой конечностью, пациент может рисовать картины, заниматься спортом.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Анатолий Беляев,

руководитель по производству протезно-ортопедического центра «Алорто»:

Управление ведется с помощью специальной программы, установленной на планшет. Настраивать ее должен только техник. Иначе можно даже сломать. Такой протез почти полностью заменяет утраченную конечность. Но выдаются они редко, так как все упирается в госфинансирование.

Устанавливается высокотехнологичный протез после замеров мышечных импульсов культи.

В день, когда мы были в филиале протезно-ортопедического предприятия, такая процедура как раз проводилась мальчику. Замеры нужны для того, чтобы понять, готов ли пациент управлять сложным протезом.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.

Для этого мышцы должны быть достаточно развиты. Пока проверяли ребенка, у двери кабинета волновался его отец. Мужчина держал в руке косметический протез сына. Издалека отличить его от настоящей руки сложно. Те же ногти, кожа, линии на ладони. На ощупь рука мягкая, будто силиконовая. Пожать было приятно.

Анатолий Беляев,

руководитель по производству протезно-ортопедического центра «Алорто»:

За последние годы в протезирование внедрились IT-технологии. А лет 20 назад ставили еще шинно-кожаные протезы, которые использовались во время войны.

Протезирование в Барнауле. Анна Зайкова.