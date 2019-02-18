Алтайские полицейские, уволенные за грубое обращение с инвалидом, хотят вернуться на работу

Бывшие полицейские, которые грубо обошлись с инвалидом в Горняке, хотят восстановиться на работе. Они считают себя полностью невиновными в случившемся и поэтому судятся с МВД. Причиной инцидента экс-правоохранители назвали провокационное поведение потерпевшего.

Инвалид оказался бывшим уголовником Фиксой

Как сообщают источники altapress.ru, участники скандального видео обратились в Локтевский районный суд с иском к ОМВД района и ГУ МВД по Алтайскому краю, в котором требуют восстановить их на работе. Они утверждают, что не наносили инвалиду побоев. Даже пинок, который отчетливо виден в ролике, бывший правоохранитель объяснил тем, что «поскользнулся».

В ходе судебного процесса выяснилось, что у пострадавшего богатое криминальное прошлое, и даже есть прозвище — Фикса*. Перед инцидентом он находился в отделении около дежурной части и вел себя агрессивно: ругался матом, приставал к полицейским с требованием пустить его в кабинет, где допрашивали его знакомого.

Периодически инвалид менял тон, пытался поздравить полицейских с наступающим днем полиции, а затем вновь провоцировал на конфликт. Сотрудники «дежурки» вели себя с ним сдержанно, хотя было видно, что они раздражены его поведением. А вот полицейские, которые повели его знакомого в суд, не смогли себя контролировать.

В ГУ МВД по Алтайскому краю считают, что провокационное поведение и криминальное прошлое мужчины не давало права стражам порядка применять к нему физическую силу. Руководство против возвращения экс-полицейских на работу в органы МВД.

Что сделали полицейские с инвалидом?

Как ранее сообщал altapress.ru, от действий полицейских пострадал житель села Николаевка Локтевского района. Он инвалид — у него нет части ноги. Стражи порядка грубо обошлись с ним прямо у отделения полиции.

Мужчина рассказывал, что 9 ноября 2018 года приехал в Горняк, чтобы встретиться со знакомым. Но того задержали полицейские. Инвалид пришел в отделение и стал ждать встречи с приятелем. Когда его вывели, чтобы отвезти в суд, мужчина обратился к полицейским с просьбой взять его с собой. Но ему отказали.

Горняк , Алтайский край. altapress.ru

Тогда инвалид попытался сесть в машину, его оттолкнули. Мужчина упал и со злости стукнул костылем по машине. Полицейские вышли из машины, обругали его нецензурной бранью, а один из них потряс мужчину за грудки и даже пнул. Затем они оттащили его на обочину и уехали.

Инвалид утверждал, что в день происшествия был трезв. Однако его поведение в дежурной части наводит на мысли об обратном. Но доказать, что сельчанин был в состоянии опьянения, невозможно: с момента происшествия до начала проверки прошло слишком много времени, и поводить экспертизу было бессмысленно.

Что произошло после инцидента?

Все произошедшее снял на телефон водитель рядом стоящей машины, а затем опубликовал его. После этого ГУ МВД России по Алтайскому краю провело в Горняке служебную проверку. Двоих полицейских — участников инцидента — уволили. Еще одному вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии за то, что наблюдал за происходящим, но ничего не предпринял.

Уволенные полицейские служили в должностях сержанта и прапорщика соответственно. Один из них уже имел право уйти на пенсию по выслуге лет.

Непосредственный и пять вышестоящих руководителей этих сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров. В СУ СКР по Алтайскому краю вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против экс-полицейских, поскольку никаких травм пострадавший не получил.

*Фикса — жаргонное слово, так называют металлическую коронку на зубе.