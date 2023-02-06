Отринуть серьезность. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя интеллектуальной работы и освоения практичных навыков в работе. Воздержитесь от горячительных речей и напитков. Огня на неделе будет достаточно. С пятницы все внимание может быть приковано к отношениям детей и родителей», — прогнозирует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Не упустить шанс как следует продвинуться вперед в самообразовании следует Близнецам, уверена специалистка. Овнов также ждет мозговой штурм в начале недели. Козерогов — дельный совет и помощь наставника. А Весы справятся с любыми неприятностями.

«Не нервничайте по поводу финансов: начнете и не остановитесь. Счастье может улетучиться в выходным. Ищите во всем плюсы», — обращается Светлана Черемисина к Ракам.

Астропсихолог порекомендовала расслабиться и отдохнуть Скорпионам и Тельцам. Особенно попросила уделить время водным процедурам и встрече с веселой компанией. Отринуть серьезность стоит и Водолеям: она может навредить отношениям, отметила специалистка.

Поблистать интеллектом и продумать новое смогут Стрельцы. Главное — не грубить и не хамить. Это же касается Львов и Рыб. Последним, по словам астропсихолога, стоит умерить гордыню и провести чувства в порядок.

«Постарайтесь не язвить и направить всю энергию в образование: сможете многому научиться», — говорит Светлана Черемисина Девам.