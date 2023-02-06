Отринуть серьезность. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Не упустить шанс как следует продвинуться вперед в самообразовании следует Близнецам, уверена специалистка. Овнов также ждет мозговой штурм в начале недели. Козерогов — дельный совет и помощь наставника. А Весы справятся с любыми неприятностями.
«Не нервничайте по поводу финансов: начнете и не остановитесь. Счастье может улетучиться в выходным. Ищите во всем плюсы», — обращается Светлана Черемисина к Ракам.
Астропсихолог порекомендовала расслабиться и отдохнуть Скорпионам и Тельцам. Особенно попросила уделить время водным процедурам и встрече с веселой компанией. Отринуть серьезность стоит и Водолеям: она может навредить отношениям, отметила специалистка.
Поблистать интеллектом и продумать новое смогут Стрельцы. Главное — не грубить и не хамить. Это же касается Львов и Рыб. Последним, по словам астропсихолога, стоит умерить гордыню и провести чувства в порядок.
«Постарайтесь не язвить и направить всю энергию в образование: сможете многому научиться», — говорит Светлана Черемисина Девам.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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