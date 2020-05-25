Отцов предложили «лишить права» на оформление детских выплат

Напомним, дополнительные выплаты для детей предусмотрели в качестве меры поддержки на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

С предложением отредактировать механизмы оформления выступила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Мы получили заявление от женщины, которая рассказала, что ее супруг, с которым они находятся на стадии развода, подал заявление на получение выплат в размере 10 тыс. рублей на двух детей, и, по ее мнению, есть риск того, что деньги будут направлены на другие цели», — рассказала чиновница.

По существующим правилам, претендовать на оформление выплат могут оба родителя и, если каждый захочет подать собственное заявление, приоритет будет за первым обратившимся.

Что касается рассказанной истории, то отец заверил, что потратит деньги на детей, но Майорова не исключает, что спорные ситуации будут возникать и дальше.

Женщина бьет мужчину. СС0

В связи с этим обмудсмен предлагает ограничить подачу заявлений отцами, не имеющими статуса отца-одиночки, если мать детей жива и не лишена родительских прав.

«Сейчас важно, чтобы помощь в итоге получили те, кто в ней действительно нуждается. Поэтому мы предлагаем предусмотреть дополнительные защитные механизмы. В том числе предусмотреть возможность указывать в заявлении, с кем фактически проживают и кем обеспечиваются дети», — подчеркнула Майорова.

Также предложили ввести механизм «неавтоматической выплаты», который можно задействовать в спорных ситуациях.

Соответствующие инициативы, по словам регионального омбудсмена, направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина и сенатора от Свердловской области Маргариты Павловой.

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей смогут получить с 1 июня 2020 года граждане РФ, проживающие на территории России, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

Дополнительные пособия в размере около 5 тыс. рублей положены семьям, в которых доход каждого родителя составляет меньше одного прожиточного минимума.

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