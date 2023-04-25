Отвага, мужество и честь. В госархиве края открылась выставка, посвященная воинской доблести жителей Алтая

Работники краевого архива подготовили для выставки свыше 200 уникальных исторических артефактов. Они раскрывают историю участия жителей Алтая в вооруженных конфликтах, начиная с XVIII века и до афганской войны. Организаторы выставки попытались раскрыть героическое прошлое уроженцев и жителей Алтая через подлинники и копии документов.

Становление империи

В первом разделе представлены уникальные документы о воинах, принимавших участие в сражениях XVIII века — Семилетней войны с Пруссией 1756−1763 гг., русско-турецких войнах 1768−1774, 1787−1791 гг.

Также на выставке зрителям могут рассказать о жителях Алтая, участвовавших в знаменитых сражениях — Чесменском (24−26 июня 1770 г.), под Бендерами (1770), под Перекопом (1771), за крепость Измаил (1790).

Главным источником таких документов стали послужные списки, которые составлялись на каждого военнослужащего. Среди них, например — послужной список служителя Колыванского суда Тихона Давыдова за 1796 год, который участвовал в русско-турецкой войне.

Здесь же можно увидеть самый ранний на сегодняшний день выявленный подлинный документ всего краевого архива — подорожная грамота, которая позволяла человеку перемещаться по стране. Она выдана военной коллегией отставному солдату Белозерского полка Климу Паршеву и датируется 1724 годом. Каким-то образом этот документ нашел один молодой человек на улице Барнаула в 1753 году, и он сохранился до наших дней.

Мушкетеры и борьба с Наполеоном

Во второй раздел вошли документы XIX века об участниках Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1853−1856 гг. и русско-турецкой войны 1877−1878 гг.

Любители истории могут почерпнуть сведения о Томском мушкетерском полке (1808), о поступлении учащихся Горного кадетского корпуса в Санкт-Петербургское ополчение в 1812 году; аттестаты воинским чинам; послужные списки участников военных компаний; копии паспортов уволенных в отставку нижних воинских чинов и увольнительные билеты; списки отставных воинских нижних чинов, имеющих знаки отличия и др.

Выставка «Отвага , мужество и честь». Павел Запруднов.

Например, здесь можно найти документы, согласно которым студенты барнаульского училища в годы Отечественной войны 1812 года записывались добровольцами в ополчение.

Так, представлен послужной список штаб-лекаря Флегонта Ложникова, который ушел добровольцем-ополченцем на войну с Наполеоном. При этом он окончил московскую хирургическую школу и принимал участие во всех основных битвах Отечественной войны, в том числе и в Бородинском сражении.

Особо примечательны документы о праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 года в Барнауле. Зрители могут увидеть проекты положений о городской стипендии в память об этой войне; циркуляры об особом отношении к потомкам участников Отечественной войны. Также есть прошение Владимира Давыдова, участника русско-японской войны и двоюродного внука героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова об участии в праздничных мероприятиях.

Выставка «Отвага , мужество и честь». Павел Запруднов.

Век глобальных и локальных войн

Третий раздел демонстрирует документы XX века об участниках русско-японской войны 1904−1905 гг., Первой Мировой войны 1914−1918 гг., Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и афганской войны 1979−1989 гг.: наградные листы с описанием подвигов Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы; воспоминания и дневниковые записи участников военных событий; фотографии, письма.

Многие материалы раскрывают историю георгиевских кавалеров — жителей Алтая. К примеру, уроженец современного Павловского района Александр Алябьев имел около 10 георгиевских наград — это не только кресты, но и медали «За храбрость». К слову, здесь же можно видеть самый настоящий георгиевский крест.

Выставка «Отвага , мужество и честь». Павел Запруднов.

В годы Великой Отечественной войны меняется состав документов, меняются и сами награды. Основным источником информации становятся наградные листы. Как отмечают организаторы выставки, порой за простыми словами прячутся настоящие подвиги.

К примеру, Герой Советского Союза Михаил Маскаев вместе с группой в 10−15 человек смог в 1944 году освободить около 8,5 тыс. пленных из концлагеря.

Выставка продолжит свою работу в стенах Государственного архива Алтайского края до 1 сентября 2023 года, а затем на ее основе будет создана виртуальная экспозиция на сайте.

Ранее в ГХАК открылась выставка, посвященная 45-летию барнаульского художника и педагога Николая Зайкова.