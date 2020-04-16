Парад Победы предложили перенести на 24 июня из-за коронавируса

В России Парад Победы могут перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» .

С такой инициативой выступил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», — предложил Липовой.

Генерал пояснил, что перенос даты проведения Парада Победы не умаляет сам праздник, который без парада не станет менее священным.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал, что на имя президента РФ Владимира Путина отправлено обращение ветеранских организаций с просьбой о переносе даты проведения Парады Победы.

Парад Победы в Москве. 2019 год. kremlin.ru

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но могут передвинуть на другой срок.

Напомним, в Алтайском крае все концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка», не состоятся в этом году.

Как именно может пройти в 2020 году шествие «Бессмертного полка» ранее рассказал altapress.ru.