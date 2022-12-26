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Жизнь

Партнерство профсоюза строителей Алтайского края с девелоперами Краснодарского края

20 декабря 2022 года состоялась встреча председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ А.А. Замороко и заместителя руководителя по развитию Ассоциации девелоперов Краснодарского края О.Ю. Княжевой.

Замороков А.А, Княжева О.Ю.
Замороков А.А, Княжева О.Ю.
Фото: А.А. Замороко.

В ходе встречи обозначены актуальные вопросы развития строительной отрасли названных регионов, импортозамещения в стройиндустрии, а также их влияние на положение работников и членов профсоюза строителей. Отдельным блоком затронута тема цифровизации в строительстве, внедрение TIM- технологий.

Строительный рынок регионов испытывает определенные трудности, тем значимее становятся цели популяризации профсоюзов, применения новых форм работы, расширения социальных и трудовых гарантий сотрудников строительных компаний.

По итогам встречи принято решение о расширении дальнейшего взаимодействия, внедрения положительного опыта по ряду вопросов в практику работы профсоюзных организаций.

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