Партнерство профсоюза строителей Алтайского края с девелоперами Краснодарского края

В ходе встречи обозначены актуальные вопросы развития строительной отрасли названных регионов, импортозамещения в стройиндустрии, а также их влияние на положение работников и членов профсоюза строителей. Отдельным блоком затронута тема цифровизации в строительстве, внедрение TIM- технологий.
Строительный рынок регионов испытывает определенные трудности, тем значимее становятся цели популяризации профсоюзов, применения новых форм работы, расширения социальных и трудовых гарантий сотрудников строительных компаний.
По итогам встречи принято решение о расширении дальнейшего взаимодействия, внедрения положительного опыта по ряду вопросов в практику работы профсоюзных организаций.
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