17 апреля
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Жизнь

Пасхальное пополнение. В барнаульском зоопарке родились тигрята

В праздник Пасхи 16 апреля родились малыши у тигрицы Багиры в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщает директор зоопарк Сергей Писарев.

Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев

«Рождение малышей в нашем зоопарке дело привычное. Но этот год выдался особенным. Медвежата родились в ночь с 31 декабря на 1 января. А в праздник Пасхи на свет появились тигрята у нашей Багиры», — поделился Сергей Писарев в социальных сетях.

Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
Котенок леопардов
Котенок леопардов
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В 2023 году аист часто навещает барнаульский зоопарк. В январе на свет появились малыши у гималайской медведицы Даши. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.

В этом же месяце родился черный и голосистый котенок у леопардов Сильвы и Маврика.

А в марте барнаульский зоопарк пополнили целых 12 козлят. Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.

Только полюбуйтесь очаровательными малышами:

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