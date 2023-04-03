3 апреля
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Жизнь

Патриотические песни не гарантируют успех артистам, уверен известный продюсер

Продюсер Виктор Дробыш выразил мнение, что патриотизм не гарантирует успешной музыкальной карьеры артистам, пишет Teleprogramma.pro.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

По его мнению, залог успеха музыканта — качество музыки.

Дробыш считает — можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего.

Также он предположил — некоторые покинувшие Россию артисты не будут забыты, указывает Газета.ru.

Ранее не подталкивать молодых артистов к патриотизму призвал Лев Лещенко.

По мнению известного российского исполнителя, артисты должны сами «созреть». И это — выбор каждого человека.

Певец уверен — человек должен сам прийти к патриотической позиции. Также продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не стоит заставлять молодых исполнителей петь патриотические песни.

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