Патриотические песни не гарантируют успех артистам, уверен известный продюсер

По его мнению, залог успеха музыканта — качество музыки.
Дробыш считает — можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего.
Также он предположил — некоторые покинувшие Россию артисты не будут забыты, указывает Газета.ru.
Ранее не подталкивать молодых артистов к патриотизму призвал Лев Лещенко.
По мнению известного российского исполнителя, артисты должны сами «созреть». И это — выбор каждого человека.
Певец уверен — человек должен сам прийти к патриотической позиции. Также продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не стоит заставлять молодых исполнителей петь патриотические песни.