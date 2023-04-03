Патриотические песни не гарантируют успех артистам, уверен известный продюсер

Продюсер Виктор Дробыш выразил мнение, что патриотизм не гарантирует успешной музыкальной карьеры артистам, пишет Teleprogramma.pro .

По его мнению, залог успеха музыканта — качество музыки.

Дробыш считает — можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего.

Также он предположил — некоторые покинувшие Россию артисты не будут забыты, указывает Газета.ru.

Ранее не подталкивать молодых артистов к патриотизму призвал Лев Лещенко.

По мнению известного российского исполнителя, артисты должны сами «созреть». И это — выбор каждого человека.

Певец уверен — человек должен сам прийти к патриотической позиции. Также продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не стоит заставлять молодых исполнителей петь патриотические песни.