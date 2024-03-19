Паводок, ненужная гречиха и гибель баскетболиста. Что произошло в Алтайском крае 19 марта

◆ МЧС в Алтайском крае уже готовится к весеннему половодью. Там рассказали, когда в регионе ожидается паводок и насколько он будет опасен в этом году.
◆ Алтайским сельхозпроизводителям, вероятнее всего, придется сократить площади под гречихой — популярная культура, которую на волне высоких цен называли чуть ли не королевой полей, перестала таковой быть.
◆ В Бийске будут судить владельца кафе, в котором 28 человек отравились шаурмой.
◆ Жительнице Барнаула после угроз «конфликтного клиента» изуродовали автомобиль — днем, под камерами и при свидетелях. Тем не менее, преступник все еще не найден.
◆ В Алтайском госуниверситете открылась первая в крае VR-лаборатория.
◆ В Красноярске обнаружили тело пропавшего барнаульского баскетболиста Антона Петухова.
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