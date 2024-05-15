Пчелам запретили летать до осени в сибирском районе

При обработке будут применяться препараты первого класса опасности для пчел, пишет vn.ru.

Владельцев пасек просят обеспечить безопасность своих пчел. Необходимо принять меры по ограничению их вылета в указанный срок — с 17 мая по 20 сентября.

Ранее на массовую гибель пчел жаловались алтайские пасечники. Они связывают гибель пчел с химобработкой полей. Также сообщалось, что на Алтае появилось мобильное приложение специально для пасечников. Оно будет заранее предупреждать о химобработке полей. Это должно помочь избежать массовой гибели пчел.

Пчелопад

В 2019 году летом в Алтайском крае случился крупнейший пчелопад — пчелы отравились ядовитыми химикатами. По официальным данным, пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.

В ноябре 2019 года пасечникам возместили убытки из краевого бюджета — всего было выплачено более 8 млн рублей.

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