13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и жвачки Dirol подорожают с 1 июня

С 1 июня в России продукция компания «Монделис» подорожает на 9−19%. Рост цен связан с подорожанием основных ингредиентов, пишут «Известия».

Шоколад
Шоколад
ССО

«Монделис» владеет такими популярными брендами, как Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone, Belvita, «Юбилейное», «Барни», Dirol и Halls.

Шоколад вырастет в цене до 15%, печенье и бисквиты до 19%, а жвачка и конфеты — на 10%.

Производитель отметил, что средний рост цены ингредиентов с июля 2021 года по настоящий момент составил 43%: более чем на 50% дорожали сахар, масла, орехи, молоко.

Изготовитель обозначил повышение стоимости для торговой сети, как будет меняться ценник — решат торговые сети.

Ранее стало известно, что стандартный «шашлычный набор» подорожал в России почти на 600 рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость