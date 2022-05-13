Печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и жвачки Dirol подорожают с 1 июня

С 1 июня в России продукция компания «Монделис» подорожает на 9−19%. Рост цен связан с подорожанием основных ингредиентов, пишут «Известия».

«Монделис» владеет такими популярными брендами, как Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone, Belvita, «Юбилейное», «Барни», Dirol и Halls.

Шоколад вырастет в цене до 15%, печенье и бисквиты до 19%, а жвачка и конфеты — на 10%.

Производитель отметил, что средний рост цены ингредиентов с июля 2021 года по настоящий момент составил 43%: более чем на 50% дорожали сахар, масла, орехи, молоко.

Изготовитель обозначил повышение стоимости для торговой сети, как будет меняться ценник — решат торговые сети.

Ранее стало известно, что стандартный «шашлычный набор» подорожал в России почти на 600 рублей.