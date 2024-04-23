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Жизнь

Пенсии с кешбэком, заморозки и рейды по частному сектору. Что произошло на Алтае 23 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 23 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ 24 апреля, то есть завтра, Виктор Томенко отчитается перед депутатами АКЗС за 2023 год. Но мы и сегодня знаем, о чем будет идти речь в отчете губернатора — главное здесь.

◆ В Алтайском крае начались заморозки. Синоптики прогнозируют ночной «минус» и даже снег. Холодно будет с 23 по 25 апреля.

◆ До 29 апреля в регионе сохраняется высокая пожароопасность. МЧС проводит рейды по проверке соблюдения правил безопасности в СНТ и частном секторе.

◆ Градостроительный совет в Барнауле рассмотрел несколько проектов административных зданий — манеж, гараж, магазин и склад. Смотрите, что построят в городе помимо жилых домов.

◆ Минфин пропагандирует новый способ увеличить пенсию с доплатой от государства. Речь о новой программе долгосрочных сбережений: ПДС. Нюансы, конечно, есть — о них в нашем разборе.

◆ Уроженка Бийска — 25-летняя Алена Неведрова, — стала номинанткой рейтинга Forbes «30 до 30» («30 самых перспективных россиян до 30 лет»).

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