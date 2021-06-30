Пенсионерка из Барнаула попросила поддержки у Владимира Путина

Сайт moskva-putinu.ru , собирающий вопросы для прямой линии президента России Владимира Путина с народом, опубликовал вопрос 60-летней пенсионерки из Барнаула Веры Балаевой. Она стала опекуном собственного внука, но для этой категории граждан нет поддержки от государства.

Женщина взяла внука под опеку после смерти дочери и четыре года заботится о мальчике. Ребенок получает пенсию по потере кормильца и пособие, за что женщина ежегодно отчитывается.

«Я как опекун не получаю никакой поддержки. По уходу за несовершеннолетним до 14 лет мне отказали, субсидию за квартиру получить не могу, считают мою пенсию и выплаты на внука. В школе ребенок питается за деньги, все кружки платные, за квартиру платим 100%. Вопрос: почему люди, которые берут ребенка из детского дома, имеют поддержку от государства, а если беда случилась в семье и ребенка воспитывает бабушка, поддержки нет?» — интересуется женщина.

Ранее к Владимиру Путину обратилась жительница Алтайского края Маргарита Тупикина. Она рассказала, что в селе Новая Чемровка «провисает» вопрос со строительством новой школы.

30 июня в 12:00 по Москве состоится очередная ежегодная прямая линия президента страны Владимира Путина.