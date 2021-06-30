30 июня 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Пенсионерка из Барнаула попросила поддержки у Владимира Путина

Сайт moskva-putinu.ru, собирающий вопросы для прямой линии президента России Владимира Путина с народом, опубликовал вопрос 60-летней пенсионерки из Барнаула Веры Балаевой. Она стала опекуном собственного внука, но для этой категории граждан нет поддержки от государства.

Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год.
kremlin.ru

Женщина взяла внука под опеку после смерти дочери и четыре года заботится о мальчике. Ребенок получает пенсию по потере кормильца и пособие, за что женщина ежегодно отчитывается.

«Я как опекун не получаю никакой поддержки. По уходу за несовершеннолетним до 14 лет мне отказали, субсидию за квартиру получить не могу, считают мою пенсию и выплаты на внука. В школе ребенок питается за деньги, все кружки платные, за квартиру платим 100%. Вопрос: почему люди, которые берут ребенка из детского дома, имеют поддержку от государства, а если беда случилась в семье и ребенка воспитывает бабушка, поддержки нет?» — интересуется женщина.

Ранее к Владимиру Путину обратилась жительница Алтайского края Маргарита Тупикина. Она рассказала, что в селе Новая Чемровка «провисает» вопрос со строительством новой школы.

30 июня в 12:00 по Москве состоится очередная ежегодная прямая линия президента страны Владимира Путина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость