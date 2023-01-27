27 января
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Жизнь

Перед 12-летней девочкой, которую номинировали на «Золотую малину», извинились организаторы

Основатель антипремии «Золотая малина» Джон Уилсон публично извинился перед 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг, которую номинировали в категории «Худшая актриса». Об этом сообщает журнал «Правила жизни».

Попкорн, кино
Попкорн, кино
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Райан Кира Армстронг сыграла в новой экранизации книги Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». Более тысячи человек проголосовали за выдвижение актрисы на номинацию «Худшая актриса».

Организаторы решили уважать выбор голосовавших, за что подверглись широкой критике. Представители «Золотой малины» принесли публичные извинение Армстронг и заявили, что очень сожалеют, если задели чувства девочки.

«Мы никогда не ставили перед собой цель похоронить чью-либо карьеру. <…> Все совершают ошибки, в том числе мы», — заявил основатель Джон Уилсон.

После этого случая команда антипремии ввела правило, согласно которому впредь номинировать будут только лиц в возрасте от 18 лет.

Ранее актриса Дарья Мельникова рассказала в соцсетях, что продюсеры не взяли ее в сериал «Папины дочки. Новые» на роль Жени.

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