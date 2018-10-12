Женщина рассчитывала выйти на пенсию уже в следующему году. Между тем ее работодатель попросил ее уволиться.
В трудовой инспекции Кемеровской области пояснили, что будут проводить проверку в течение 30 дней, и она покажет, соответствует ли заявление женщины действительности. Возможно, женщина работала на месте сотрудницы, находящейся в декретном отпуске, тогда ее увольнение законно.
Если же информация подтвердится, работодателю может грозить уголовная ответственность. Название предприятия в инспекции не уточнили.
В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю пояснили, что статус «лица предпенсионного возраста» наступает за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.
Для работодателей введена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. Помимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.