Первый за долгое время концерт Ивана Урганта отменили

Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (сценический псевдоним шоумена Ивана Урганта) отменили. Об этом пишут в официальном сообществе концерта во «ВКонтакте».

Шоумен и телеведущий Иван Ургант заявил, что для него отмена концерта оказалась полной неожиданностью.

«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — написал он в соцсетях.

До этого концерт Гриши Урганта переносили на 2 февраля. Он должен был состояться в московском клубе «Урбан». Причины телеведущий не назвал.

В конце 2022 года появилась информация, что Иван Ургант сыграл Карлсона в новогодней музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Но премьеру отменили.