Первый за долгое время концерт Ивана Урганта отменили

Шоумен и телеведущий Иван Ургант заявил, что для него отмена концерта оказалась полной неожиданностью.
«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — написал он в соцсетях.
До этого концерт Гриши Урганта переносили на 2 февраля. Он должен был состояться в московском клубе «Урбан». Причины телеведущий не назвал.
В конце 2022 года появилась информация, что Иван Ургант сыграл Карлсона в новогодней музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Но премьеру отменили.
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