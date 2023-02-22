18 февраля прошел День здоровья среди организаций строительной отрасли. Пять команд вышли на спортивную эстафету, чтобы померяться силами в личном первенстве и общекомандном зачёте.

Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов на лыжной базе «Локомотив». Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором — было метание валенка, снежный боулинг и даже силовой тюбинг. Несмотря на шутливые названия заданий, спортсменам пришлось попотеть и показать свою силу, ловкость и скорость.

Завод «Стройберг» занял первое место в общекомандном зачете и второе место в индивидуальных соревнованиях на меткость!

Благодарим за организацию мероприятия Андрея Замороко, председателя профсоюза строителей Алтая.