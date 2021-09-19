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Жизнь

Песков объяснил дату из прошлого на часах Путина во время онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на часах дата из прошлого, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Напомним, Путин проголосовал 17 сентября. После соответствующего видео Пескову пришлось объяснять, как президент смог принять участие в онлайн-голосовании, если у него нет мобильного телефона.

Однако в СМИ разглядели еще одно несоответствие, когда появились официальные фотографии главы государства во время электронного голосования.

Часы Путина показывали 10 сентября (10-е число), при этом президент проголосовал 17 сентября, находясь на самоизоляции.

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому у него там стоит другая дата», — объяснил Песков.

Ранее сообщали, что Владимир Путин впервые в истории проголосовал дистанционно.

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