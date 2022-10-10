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Жизнь

Песни-ремейки: что это и для чего?

Никто не поспорит с тем, что новое — это забытое старое. Сегодня в индустрии развлечений все чаще рассматривается такое определение как «ремейк», обозначающее перевыпуск произведений, которые уже есть. На сегодняшний день все чаще можно наблюдать новые интерпретации известных кино, игр и песен. Оставляя сюжет, разработчики современных форматов песен меняют ее обстановку, условия, то есть, адаптируют под потребности новых реалий. Стоит заметить, что все чаще люди предпочитают скачать музыку такого плана.

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Об особенностях ремейков в музыке

Здесь под указанное понятие попадает перезапись компании, которая уже издана. Ее вправе записывать как тот, кто исполнял старую версию, так и новый вокалист. К слову, часто ремейки создают диджеи, но их произведения носят немного другое название, ремикс или микс. Нужно отметить, что скачать песню любого жанра не проблема, главное, определиться со своими предпочтениями.

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В другой мелодии меняются слова, язык и даже жанр, но сюжет тот же. К слову, ремейки часто превосходят по популярности оригиналы. В качестве примера переделки считается композиция «Восточная» Валерия Ободзинского. Через некоторое время ее исполнил коллектив «Премьер Министр». Еще один вариант — спетый на английском «Сувенир» Демисом Русосом, а после перепетый многочисленными группами на русском.

Зачем создаются ремейки?

Некоторые связывают это с нехваткой идей. Когда композитор не может придумать что-то цепляющее аудиторию, он берет старый сюжет и меняет его на свое усмотрение. Еще одной причиной распространения ремейков считается их успех в материальном плане. На волне спроса на имеющуюся версию разработчикам новой интерпретации получается не просто привлечь внимание аудитории к треку, но и получить неплохой доход с этого. Если о старых песнях уже почти никто не вспоминает, новые русские песни вызывают серьезный зрительский интерес.

Что касается ремиксов, под ними понимается более музыкальный термин, предполагающий переделку устаревшего трека в современной аранжировке. В подавляющем большинстве случаев создается наложением прочих звуков, заменой ритма либо применением дополнительных спецэффектов. К слову, отсюда и происхождение этого понятия — добавление или смешивание. Скачать такие треки не проблема — они доступны для загрузки в хорошем качестве.

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