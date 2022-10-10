Песни-ремейки: что это и для чего?

Никто не поспорит с тем, что новое — это забытое старое. Сегодня в индустрии развлечений все чаще рассматривается такое определение как «ремейк», обозначающее перевыпуск произведений, которые уже есть. На сегодняшний день все чаще можно наблюдать новые интерпретации известных кино, игр и песен. Оставляя сюжет, разработчики современных форматов песен меняют ее обстановку, условия, то есть, адаптируют под потребности новых реалий. Стоит заметить, что все чаще люди предпочитают скачать музыку такого плана.

Об особенностях ремейков в музыке

Здесь под указанное понятие попадает перезапись компании, которая уже издана. Ее вправе записывать как тот, кто исполнял старую версию, так и новый вокалист. К слову, часто ремейки создают диджеи, но их произведения носят немного другое название, ремикс или микс. Нужно отметить, что скачать песню любого жанра не проблема, главное, определиться со своими предпочтениями.

В другой мелодии меняются слова, язык и даже жанр, но сюжет тот же. К слову, ремейки часто превосходят по популярности оригиналы. В качестве примера переделки считается композиция «Восточная» Валерия Ободзинского. Через некоторое время ее исполнил коллектив «Премьер Министр». Еще один вариант — спетый на английском «Сувенир» Демисом Русосом, а после перепетый многочисленными группами на русском.

Зачем создаются ремейки?

Некоторые связывают это с нехваткой идей. Когда композитор не может придумать что-то цепляющее аудиторию, он берет старый сюжет и меняет его на свое усмотрение. Еще одной причиной распространения ремейков считается их успех в материальном плане. На волне спроса на имеющуюся версию разработчикам новой интерпретации получается не просто привлечь внимание аудитории к треку, но и получить неплохой доход с этого. Если о старых песнях уже почти никто не вспоминает, новые русские песни вызывают серьезный зрительский интерес.

Что касается ремиксов, под ними понимается более музыкальный термин, предполагающий переделку устаревшего трека в современной аранжировке. В подавляющем большинстве случаев создается наложением прочих звуков, заменой ритма либо применением дополнительных спецэффектов. К слову, отсюда и происхождение этого понятия — добавление или смешивание. Скачать такие треки не проблема — они доступны для загрузки в хорошем качестве.

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