Певица Монеточка* отменила концерты в Новосибирске и других российских городах

Концерты Монеточки* должны были состояться в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. В последнее время их часто переносили, и поклонники не могли вернуть деньги за несостоявшиеся концерты.
Елизавета Гырдымова* поменяла статус «перенесен» на «отменен», чтобы фанатам было проще вернуть деньги за билеты.
Певица добавила, что все еще не теряет надежды выступить в этих городах.
Ранее российский певец и артист Егор Крид провел урок «Разговоры о важном» в российских школах. Однако родители оказались недовольны его преподаванием.
* признана иноагентом в РФ.
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