26 января
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Жизнь

Певица Монеточка* отменила концерты в Новосибирске и других российских городах

Певица Елизавета Гырдымова (признана в РФ иностранным агентом), известная под псевдонимом Монеточка, сообщила в соцсетях, что отменила концерты в России. Об этом сообщает «Газета.ru».

Концерт. Микрофон
Концерт. Микрофон

Концерты Монеточки* должны были состояться в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. В последнее время их часто переносили, и поклонники не могли вернуть деньги за несостоявшиеся концерты.

Елизавета Гырдымова* поменяла статус «перенесен» на «отменен», чтобы фанатам было проще вернуть деньги за билеты.

Певица добавила, что все еще не теряет надежды выступить в этих городах.

Ранее российский певец и артист Егор Крид провел урок «Разговоры о важном» в российских школах. Однако родители оказались недовольны его преподаванием.

* признана иноагентом в РФ.

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