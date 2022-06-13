13 июня
﻿
Жизнь

Пионы, свечи и хризантемы. День России в Барнауле завершился громким праздничным салютом

В Барнауле День России, 12 июня, завершили громким фейерверком. Его запустили сразу после концерта, проходившего на набережной Оби, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".

Салют — из залпов разных форм и цветов — длился более семи минут .

«Горожане и гости города любовались римскими свечами, пионами и хризантемами, мерцающими водопадами, зелеными и красными падающими звездами высотой до 140 метров», — рассказали в администрации.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк и детская хоккейная команда из ДНР.

Кстати, юные хоккеисты также побывали в Барнаульском зоопарке и планетарии. А еще они поучаствовали в товарищеском матче с командой «Алтай».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость