Пионы, свечи и хризантемы. День России в Барнауле завершился громким праздничным салютом

В Барнауле День России, 12 июня, завершили громким фейерверком. Его запустили сразу после концерта, проходившего на набережной Оби, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.

Салют — из залпов разных форм и цветов — длился более семи минут .

«Горожане и гости города любовались римскими свечами, пионами и хризантемами, мерцающими водопадами, зелеными и красными падающими звездами высотой до 140 метров», — рассказали в администрации.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк и детская хоккейная команда из ДНР.

Кстати, юные хоккеисты также побывали в Барнаульском зоопарке и планетарии. А еще они поучаствовали в товарищеском матче с командой «Алтай».