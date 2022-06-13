Пионы, свечи и хризантемы. День России в Барнауле завершился громким праздничным салютом

Салют — из залпов разных форм и цветов — длился более семи минут .
«Горожане и гости города любовались римскими свечами, пионами и хризантемами, мерцающими водопадами, зелеными и красными падающими звездами высотой до 140 метров», — рассказали в администрации.
Отмечается, что на мероприятии присутствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк и детская хоккейная команда из ДНР.
Кстати, юные хоккеисты также побывали в Барнаульском зоопарке и планетарии. А еще они поучаствовали в товарищеском матче с командой «Алтай».