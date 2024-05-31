Новую природную достопримечательность обнаружили на Алтае.

Это удивительное место обнаружили участники клуба друзей национального парка «Салаир» и Тигирекского заповедника под названием «Караван».
В рамках проекта «В поисках сокровищ природы» они также исследовали Тогульский и Целинный районы. Они посетили озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, а также отправились на экскурсию к памятнику природы под названием «Еландинские камушки», который находится рядом с селом Целинное.
Этот памятник представляет собой остатки массива гранитоидов, который раньше тянулся вдоль правого берега реки Яма.
Ранее сообщалось, что распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев.
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