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Жизнь

Пионовая степь: новую природную достопримечательность обнаружили на Алтае

Пионовая степь, которая занимает территорию до 15 га, стала новым открытием и природной достопримечательностью Кытмановского района. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Новую природную достопримечательность обнаружили на Алтае.
Новую природную достопримечательность обнаружили на Алтае.
Telegram-канал Виктора Томенко

Это удивительное место обнаружили участники клуба друзей национального парка «Салаир» и Тигирекского заповедника под названием «Караван».

В рамках проекта «В поисках сокровищ природы» они также исследовали Тогульский и Целинный районы. Они посетили озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, а также отправились на экскурсию к памятнику природы под названием «Еландинские камушки», который находится рядом с селом Целинное.

Этот памятник представляет собой остатки массива гранитоидов, который раньше тянулся вдоль правого берега реки Яма.

Ранее сообщалось, что распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев.

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