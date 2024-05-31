Новую природную достопримечательность обнаружили на Алтае.

Пионовая степь, которая занимает территорию до 15 га, стала новым открытием и природной достопримечательностью Кытмановского района. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Это удивительное место обнаружили участники клуба друзей национального парка «Салаир» и Тигирекского заповедника под названием «Караван».

В рамках проекта «В поисках сокровищ природы» они также исследовали Тогульский и Целинный районы. Они посетили озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, а также отправились на экскурсию к памятнику природы под названием «Еландинские камушки», который находится рядом с селом Целинное.

Этот памятник представляет собой остатки массива гранитоидов, который раньше тянулся вдоль правого берега реки Яма.

Ранее сообщалось, что распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале