Планы поменялись. Александру Терентьеву удалось приблизить срок капремонта дырявой крыши в многоэтажке на пять лет

Главней всего в доме — погода. А вот у жителей одной из многоэтажек в Павловске уже несколько лет не прекращаются «дожди». Крыша течет и в квартирах, и на лестничных клетках, а администрация, по словам собственников, переносит и переносит срок капитального ремонта. Крышу, конечно, латают — «ежегодно меняют шифер», пишут павловчане. Но ситуацию это не спасает. «Швы в доме на панелях — можно вставить ладошку», — описывают свое жилье заявители.

В конце лета прошлого года они пришли со своей бедой к депутату Госдумы Александру Терентьеву. «Наше обращение к вам единственная надежда быть услышанными, — пишут жильцы дома № 6 по ул. Заводской. — До 28 года дом совсем развалится…» По графику этот дом стоял сначала на 2021 год, потом чиновники сочли возможным сдвинуть его вместе с дырявой крышей аж на 2028 год.

«Перенос сроков капремонта на более поздний, увы, регулярная практика в Алтайском крае, — рассказывает депутат Госдумы. — К нам очень часто поступают обращения от собственников, которые вынуждены жить в ожидании ремонта в разваливающихся домах, а сроки переносятся и иногда на несколько лет».

Александру Терентьеву удалось оправдать надежды павловчан. После депутатского запроса в прокуратуру края, надзорными органами была проведена проверка, после которой прокурор взял на контроль вопрос по возврату денежных средств, накопленных собственниками дома МУП «Павловские коммунальные сети», с которым был расторгнут договор еще в 2020 году — в адрес конкурсного управляющего МУПа внесено представление. Жильцы рассказали депутату, что после этих мер, МУП «Павловские коммунальные сети» предоставили собственникам информацию о возврате их накоплений в размере почти 240 тыс. рублей, а «ООО ЖКХ „Павловск“ залатал крышу, провели ремонт подъездов, частичный ремонт отопительной системы». На этом хорошие новости не закончились. После обращения Александра Терентьева в краевой Фонд капремонта многоквартирных домов, администрация Павловского района пересмотрела свое решение о переносе сроков, и дом был включен в краткосрочный план краевой программы на 2023 год с видом работ ремонт крыши без утепления.

«Большое Вам спасибо за оказанную нам помощь, — пишут заявители Александру Терентьеву. — Крышу нам заменят в 23 году вместо 28-го. Остальное будем делать в складчину. Если бы не наша настойчивость и Ваша помощь, вряд ли бы что-то получилось».

Теперь остается проконтролировать, чтобы чиновники выполнили свои обязательства надлежащим образом и в доме № 6 по ул. Заводской с. Павловск, наконец, закончились дожди.