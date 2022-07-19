19 июля
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Жизнь

Плати налог! Алтайские чиновники не поддержали законопроекты депутатов-социалистов о новых льготах по транспортному налогу

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском краевом Законодательном Собрании внесли два законопроекта об установлении новых льгот по транспортному налогу в регионе. Социалисты предлагают увеличить мощность двигателя для легковых автомобилей, на которые устанавливается налоговая ставка 0 рублей, с нынешних 100 до 150 лошадиных сил и включить в перечень льготников ветеранов боевых действий. Вторая инициатива предполагает освободить от уплаты транспортного налога владельцев легковых автомобилей на электрической тяге, а также снизить до 50% налог для гибридных машин.

В Правительстве Алтайского края справедливые законопроекты не поддержали. В направленном во фракции заключении сказано, что расширение перечня льгот по уплате транспортного налога «отрицательно скажется на наполняемости дорожного фонда». Возможную угрозу чиновники связывают также с дотационностью региона и с дефицитом краевого бюджета. А установление дополнительных льгот, говорится в ответе, «повлечет возникновение выпадающих доходов краевого бюджета и поставит под угрозу выполнение условий Соглашения Правительства Алтайского края, заключенного с Минфином РФ». Кроме того, в заключении обращается внимание на то, что на «некоторые категории граждан уже распространяются определенные формы социальной поддержки, а потому их надо учитывать при вынесении предложений о введении дополнительных льгот».

-Инициативы, которые мы сегодня предлагаем, были озвучены и рекомендованы к принятию на федеральном уровне. Поэтому, особенно печально, что наш регион, по сути, идет вразрез с политикой федерального центра. Что в отношении ветеранов боевых действий (категория которых расширилась за счёт включения в неё участников специальной военной операции), что в отношении гибридных машин и электромобилей (о необходимости установления в регионах льгот для которых говорит Минпромторг). В то время как в других регионах и на федеральном уровне для данных категорий утверждаются новые меры поддержки, в Алтайском крае по-прежнему придумывают отговорки, чтобы их не вводить, — заключил руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС Александр Молотов.

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