14 августа
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Жизнь

Площадь — крестьянам. Как на мощный постамент в Барнауле взобрался Сеятель с лапочкой-дочкой — фоторепортаж из прошлого

11 лет назад на площади Октября обосновались столыпинские переселенцы на Алтай. Солнечный круг, перелетные птицы, ребенок, фигура сеятеля – перенесемся во времена, когда эти символы только-только появились в Барнауле.

Памятник Переселенцам на Алтай устанавливают в Барнауле, 2012 год.
Памятник Переселенцам на Алтай устанавливают в Барнауле, 2012 год.
Анна Зайкова

Семен с Семеновной — так по-доброму звали парочку после открытия памятника (пошло, видимо, от немецкого слова Saemann — сеятель). По-злому, девчонку обзывали «карлицей» - за «непропорциональность». Официальные лица и вовсе называли памятник «Его Величеству Крестьянину».

Композицию создал московский скульптор Олег Закоморный. В 2012 году он не понимал, почему крестьянин так не нравится барнаульцам, и посоветовал к нему привыкать. И многие, кажется, последовали этому совету.

В августе 2012 года рабочие начали собирать памятник, как пазл. За день они соединили с постаментом девочку, деревья и фрагмент солнечного круга, а позже — водрузили на него и самого сеятеля, который дожидался звездного часа на тротуарной плите.

Задрапировав готовый памятник, начали приводить в порядок территорию: застелили газон, смонтировали освещение, перенесли остановку.

Открыли «Сеятеля» во время совмещенного праздника: день города и 75-летие Алтайского края.

«Когда я увидела этот памятник, расплакалась, - рассказывала жительница Барнаула Зоя Трухачева. - Он так точно отражает всю сущность моих предков, которые приехали на Алтай из Воронежской области. Из числа переселенцев были мой прапрадед Ермолай и три его родных брата. Именно они и создали одно из небольших сел — Ермошкины Ракиты, которое впоследствии стало называться Лебедиха. Когда я только увидела памятник и этих летящих лебедей, то заплакала. В этой скульптуре я увидела историю своего рода».

Памятник Переселенцам на Алтай устанавливают в Барнауле, 2012 год.
Памятник Переселенцам на Алтай устанавливают в Барнауле, 2012 год.
Анна Зайкова

Но не все разделяли восторг Зои Трухачевой. Сама композиция и ее исполнение вызвала немало критики. Видимо, чтобы поставить толчку в вопросе, на тот момент губернатор Александр Карлин заявил, что идея памятника родилась у президента Владимира Путина.

«Было бы не лишним заглянуть в документы правительства. Там бы они нашли ответ на вопрос: кто, когда принял решение… А то пишут: кто автор? Там и автор указан. Зовут его Владимир Владимирович. Фамилия - Путин, если кто не знает», - сказал он.

Что было до Сеятеля

Еще в 2011 году на площади стоял старый бетонный памятник Владимиру Ленину. Коммунисты устраивали митинги против его сноса. Памятник переселили на завод КЖБИ-2.

Ранее altapress.ru рассказывал в спецпроекте, каким мог бы быть наш город, если бы памятники и скульптуры оставались на своих местах, задуманное осуществлялось, а спорное — так и оставалось на бумаге.

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