Победителей не судят. В Барнауле пройдёт самый безопасный турнир среди студентов

Сроки проведения: 02 марта — 03 марта 2023 г.
Место проведения: Барнаул, Лыжная учебная база АлтГПУ.
Участники: сборные команды вузов и учреждений среднего профессионального образования, занявшие первые 10 строк турнирной таблицы первого этапа Олимпиады, прошедшего с 21 по 25 ноября 2022 года.
В программе олимпиады: преодоление дистанции «Полоса безопасности», включающей этапы по «Основам туризма и автономного выживания», «Гражданской обороне», «Первой помощи», «Основам пожарной безопасности», «Силовому кросс-фиту», а также спортивные состязания «Перетягивание каната»
Информационная поддержка: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».