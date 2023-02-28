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Жизнь

Победителей не судят. В Барнауле пройдёт самый безопасный турнир среди студентов

Алтайский государственный педагогический университет" и Институт физической культуры и спорта проводит «Турнир победителей» VII Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов.

Подиум победителей с кубками.
Подиум победителей с кубками.
Источник: freepik, автор jcomp.

Сроки проведения: 02 марта — 03 марта 2023 г.

Место проведения: Барнаул, Лыжная учебная база АлтГПУ.

Участники: сборные команды вузов и учреждений среднего профессионального образования, занявшие первые 10 строк турнирной таблицы первого этапа Олимпиады, прошедшего с 21 по 25 ноября 2022 года.

В программе олимпиады: преодоление дистанции «Полоса безопасности», включающей этапы по «Основам туризма и автономного выживания», «Гражданской обороне», «Первой помощи», «Основам пожарной безопасности», «Силовому кросс-фиту», а также спортивные состязания «Перетягивание каната»

Информационная поддержка: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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