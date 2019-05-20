Победители оказались среди «Победителей»: итоги важного социального конкурса

В этом году на конкурс было представлено рекордное число работ — 236 — детьми от 5 до 16 лет. Профессиональное жюри высоко оценило содержание и качество исполнения работ.
В соответствии с Положением о конкурсе призерами стали 23 представителя школ № 10, 37, 60, 64, 68, 78 и детских дошкольных учреждений 40, 128, 134, 162. Им были вручены дипломы Фонда социальных проектов А. Локтева, сертификаты на приобретение художественного материала в арт-галерее Щетининых, а также сладкие подарки.
Призеры конкурса из школы № 64 презентовали также видеосопровождение своей работе, а сверстники награждаемых из школы вокала «Мотив» исполнили песни военных лет, которые были очень тепло встречены .
В заключение праздника председатель совета ветеранов Железнодорожного района В. Арбатский высказал трогательное напутствие молодому поколению барнаульцев, а на память традиционно сделана коллективная фотография.