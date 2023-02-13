Побыть наедине с собой. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«На неделе не стоит уходить с головой в работу и обращаться в госструктуры. Сил и настроения может не хватать. Постарайтесь не конфликтовать с начальством, родителями и детьми. На понедельник лучше совсем ничего не планировать», — прогнозирует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Астропсихолог советует вкладываться в образование, тщательно следить за здоровьем и не общаться с родственниками на этой неделе Девам. Заняться саморазвитием и питанием, а также немножко передохнуть стоит Овнам.

«Не печальтесь, что комфорта стало меньше. Не ищите счастья в отношениях или в работе, — советует Светлана Черемисина Скорпионам. — Оно ни от чего не зависит и всегда с вами. Его никто не может отобрать».

Не рекомендует специалистка печалиться из-за денег и Козерогам: эта грусть должна перерасти в действие, усилие.

В начале неделе и Рыб может поглотить уныние, прогнозирует астропсихолог и одобавляет, что это, скорее всего, пройдет к четвергу.

Светлана Черемисина посоветовала Стрельцам следить за своей речью и не включаться в споры, особенно со старшими. Лучше заняться иммунитетом и правильным питанием. Отказаться от противостояния она советует также Близнецам и Тельцам, которым стоит прибегнуть к бесконфликтному общению.

Любовь. СС0

Включить спокойствие в отношениях с партнером придется Водолеям. Непросто будет оставаться в таком состоянии и Весам. «Дети сильно постараются повысить ваш уровень стрессоустойчивости. Не суетитесь. С четверга сил справиться будет больше», — говорит астропсихолог.

По словам специалистки, ощутить себя на неделе несчастными, брошенными, обиженными могут Раки. Добавляет: им следует осмыслить эту ситуацию и порадоваться, что страхи вышли наружу: с ними теперь можно попрощаться.

И только Львам Светлана Черемисина советует взять небольшой отпуск и побыть наедине с собой.