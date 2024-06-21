По мнению Лерера, позднее засыпание может негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Это связано с тем, что организм не получает чёткие сигналы о смене дня и ночи. Со временем это влияет на работу мозга.
В мозге есть механизмы, отвечающие за поведение, импульсивность и заторможенность. Если человек долго не спит, эти процессы начинают хуже контролироваться, что может привести к проблемам с психикой.
Людям, которые не могут спать по ночам из-за работы, Лерер посоветовал оборудовать рабочее место лампой с ярким светом. Также нужно делать короткие перерывы (по 15–20 минут), чтобы немного поспать.
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