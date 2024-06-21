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Жизнь

Почему опасно ложиться спать после полуночи, рассказал эксперт

Психиатр Мэтью Лерер предупредил, что у людей, которые регулярно ложатся спать после полуночи, могут быть проблемы с психическим здоровьем. Об этом пишет HuffPost.

По мнению Лерера, позднее засыпание может негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Это связано с тем, что организм не получает чёткие сигналы о смене дня и ночи. Со временем это влияет на работу мозга.

В мозге есть механизмы, отвечающие за поведение, импульсивность и заторможенность. Если человек долго не спит, эти процессы начинают хуже контролироваться, что может привести к проблемам с психикой.

Людям, которые не могут спать по ночам из-за работы, Лерер посоветовал оборудовать рабочее место лампой с ярким светом. Также нужно делать короткие перерывы (по 15–20 минут), чтобы немного поспать.

Ранее стало известно, почему хочется спать днем.

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