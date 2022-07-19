Почему в коттеджном поселке Барнаула годами не могут решить простую проблему с отходами

Свалка на троечку
Если свернуть со Змеиногорского тракта к поселку Плодопитомник, метров через 300 увидишь достопримечательность. Но возить сюда туристов явно не стоит.
Нет, сам поселок вполне себе живописный: аккуратные домики, ухоженные участки, зеленые аллеи. И воздух чистейший — если, правда, вдыхать его рядом с площадкой для мусора.
Стоит она на центральной улице и регулярно завалена отходами — когда больше, когда меньше. «Сейчас еще ничего — на троечку», — говорит мне жительница ближайшего дома Ирина Великих, когда я приехала на место.
По отчетам все хорошо
В этом поселке изначально селились семьи работников цветоводческого хозяйства. В 1990-е и 2000-е его уютную территорию приглядели люди со стороны. Строили коттеджи с гаражами и банями, обихаживали участки.
Сегодня в этом коттеджном поселке есть все (или почти все) для цивилизованной жизни. Вот только с мусором что-то не так: горы веток, выдернутых с комом земли сорняков, бутылки, покрышки, плошки — все это регулярно расползается вокруг площадки метров на 10.
Между тем, по отчетам здесь все отлично. Регоператор «Экосоюз» вывозит содержимое баков в соответствии с графиком, — сообщает Денис Ращепкин, председатель городского комитета ЖКХ в ответе от 7 июня.
Другая компания — «Эко-Комплекс» — отвечает за зачистку площадки. Компанию определили по конкурсу, и ее работой в мэрии тоже довольны.
Чиновники проверили по «Глонассу», сколько раз приезжала машина. И не нашли, к чему придраться: только в мае площадку вручную зачищали четырежды, да еще три раза — механизировано. Чем же жители не довольны?
Только денег нет
Вообще-то, даже по бумагам тут, если честно, не все блестяще. Пару лет назад у площадки рухнула часть ограждения — большая часть баков теперь открыты всем ветрам.
И дело не в том, что это не украшает «объект накопления ТКО» — ограждение нужно, чтобы отходы не разлетались по окрестностям.
Отвечает за площадку мэрия. Ей и восстанавливать, с чем Денис Ращепкин, собственно, и не спорит. Просто «расходы на данные цели в текущем году не предусмотрены бюджетом города», — ответил он на обращение письменно.
Денег на это нет уже года два. Но на сей раз чиновник пообещал включить затраты в очередную бюджетную заявку. Глядишь, ограждение здесь в ближайшие годы появится. А вот в том, что после этого на площадке станет чисто, жители далеко не уверены.
«Не знаем, как людей убедить не нести сюда траву, ветки и листья», — объясняет Ирина Кайдалова, еще одна местная жительница.
Разные взгляды
О том, что ветки, деревья, листья, трава — не коммунальные отходы и сбрасывать их сюда нельзя, а надо вывозить отдельно за отдельные деньги, регоператоры талдычат три года. Государство — еще дольше.
Но этот тот случай, когда государство запрещает — а люди тихо этот запрет игнорируют. Простую мысль, что ветки не надо тащить на площадку для ТКО, сегодня пытаются объяснить соседям мои собеседники.
«Некоторые удивляются, что нельзя, некоторые относятся с пониманием», — говорит Ирина Кайдалова. Но другие недоумевают: почему я за это должен отдельно платить? И пополняют кучи вокруг площадки: «всю жизнь так делали и не вам меня учить».
Вот на моих глазах мужчина везет сюда полную тачку ботвы — легким движением рук он вываливает содержимое на землю, рядом с площадкой. «А куда еще везти»? — отвечает он на замечания.
Это «богатство» будет кормить микробов и мух (а заодно и загораживать доступ к бакам), наверное, пять-семь дней — пока свою работу не сделают сотрудники «Эко-Комплекса». После чего площадку снова будут бодро заваливать ветками и ботвой.
Чуть до драки не дошло
Дом семьи Виктора и Ирины Великих — самый ближний к площадке. И они, наверное, самые активные проводники идеи наведения порядка. Вот как обычно наши читатели реагируют на такие истории: «А самому взять метлу в руки слабо»?
Но это не то случай. Соседи рассказывают: Виктор порой сам собирает мусор и кидает его в баки, берет метлу, чистит площадку, подсыпает песочек. Бывало, и перчатки народу выдавал — чтобы они сами свой мусор собрали и закинули в баки.
Помогает это перевоспитать других? Не особо. «С одним как-то бодался — говорю ему: ну, купи мешки за 200 рублей, упаковывай. Так чуть до драки не дошло», — вспоминает Виктор Великих.
Протокол составить невозможно
В начале июля Ирина Великих и Ирина Кайдалова пришли на прием к Денису Ращепкину — спросили, не могут ли власти поработать с населением?
Ращепкин, однако, ответил, что сделать власти ничего не могут. Эксперименты проводить пытались — выезжали на место, дежурили.
«Как нам объяснили, протокол на нарушителей составить невозможно, так как они не берут с собой паспорта», — продолжает Ирина Кайдалова.
Коллекция ненужных вещей
Захламляют окрестности и старая мебель, теплицы, унитазы, покрышки. Их несут в любое время. Эта коллекция ненужных вещей тоже может копиться несколько дней, подбираясь к воротам домов, пока ее не увезут…
А на следующий день сюда снова могут принести старый диван. Мои собеседники в толк взять не могут: в городе, в многоквартирном секторе, нет же такого.
«Нашу площадку зачищают. Но в этом году ни разу „под метелку“ не было. И, знаете, рабочие сказали, что обязаны чистить вокруг площадки только на метр. Причем чистят только по бокам — за площадкой мусор давно никто не убирал», — говорит Ирина Великих.
«Может, — спрашиваю, — в мэрии просто не проверяли конечный результат? А то ведь странно как-то получается: по отчетам работа делается, а у вас завал». — «Я проверяющих не видела, хотя, понятно, я не круглые сутки за ней слежу», — отвечает она.
Не подводные лодки собирать
А узнав, что темой злополучной контейнерной площадки на центральной улице поселка заинтересовалась пресса, мне позвонила владелица ближнего к ней участка Наталья Дрожжина. Несколько лет назад она хотела построить здесь дом.
Участок ее огорожен, и по ее словам, отходы разного калибра и состава регулярно появлялись прямо перед воротами. Год она просила чиновников навести порядок на площадке.
Еще два года судилась за ее перенос — здесь ведь рядом грунтовые воды, газораспределительный пункт и ЛЭП. Суд отказал — нарушений не увидел.
Семья Натальи решила строить дом в другом месте. «Ну что за проблема? Не подводные же лодки собирать» — недоумевает она.
Как вывозят мусор в частном секторе?
«Алтапресс» поинтересовался у депутата Барнаульской гордумы Юрия Ряполова, как убирают отходы на других территориях частного сектора города.
На территории Власихинской сельской администрации регоператор раз в неделю вывозит мусор от каждого дома — жители выставляют его в определенное время перед воротами в мешках или копят в ящиках и прочих емкостях.
Регоператор не раз предлагал поставить большие порталы под сбор мусора. Но люди категорически против. Отчасти — потому, что в местах установки существующих постоянно, особенно весной и осенью, образуются завалы.
Почему возникают завалы на площадках?
Юрий Ряполов полагает: отчасти это связано с тем, что от дома не забирают строительный мусор, ветки деревьев и т.д. «В то же время происходит необъяснимое: свозят туда мебель и прочее, хотя все, у кого договор с регоператором, имеют право раз в месяц заказать машину для вывоза крупногабарита», — говорит он.
Кроме того, некоторые граждане из отдаленных домов везут свой мусор на такие общие площадки — а они рассчитаны только на прилегающую территорию. Хотя за мусор сегодня платит почти каждый гражданин.
Ну и, наконец, есть проблема с культурой — люди, например, ставят мешки рядом, хотя контейнер — пустой. Мусоровоз приезжает, фотографирует, что невозможно подъехать и мусор не забирает.
А зачистку площадок делает другая организация, выигравшая тендер на эту работу. И пока они приедут — мусора уже горы.
«Но самое отвратительное, что не инопланетяне — не жители других поселений, а наши барнаульцы заваливают мусором лес, берега рек и защитные полосы, вместо того, чтобы вывезти это самостоятельно на полигон. Никакая суперадминистрация и волонтеры просто не успеют ликвидировать эти стихийные свалки. Хотя в целом в нашем пригороде на территории поселений достаточно чисто», — говорит Юрий Ряполов.
Что делать с растительными отходами?
Наш собеседник считает, что проблема решаемая.
«Я, честно говоря, не понимаю, зачем некоторые жители, имеющие огород, выбрасывают ту же траву в отходы. Ведь это же замечательное удобрение. Я все складываю в компостную яму, пересыпаю землей, и на следующий год образовавшийся компост разбрасываю по огороду. Осенью, когда ботвы много, копаю на местах грядок траншею и так же все закапываю. Травой после стрижки газона укладываю приствольные круги под деревьями и грядки. И удобрение — и поливаю намного реже», — объясняет он.
Да и обрезки от деревьев не так уж сложно порезать секатором, оставить на пару недель для сушки, и потом сжечь в бане или мангале.
Как убедить людей на заваливать мусором окрестности?
Депутат — за то, чтобы жители вплотную занялись раздельным сбором мусора. Сам он купил два контейнера, в один складывает смятый ПЭТ, в другой — стекло и железные банки. Как накопилось, увозит на предприятие «Белун» на Южном. Они принимают все это за деньги.
Можно отвезти в контейнеры раздельного сбора — их сейчас по городу много. Если представить, что-то же стекло не сгниет никогда, сразу встает вопрос, какую планету мы оставим потомкам.
«По мере развития количество мусора катастрофически увеличивается и нам надо общими усилиями минимизировать простой вывоз его на свалки. У нас и закон неплохой на эту тему принят. Вот только наказания почти не применяются, а, судя по всему, только пряником мы с этой проблемой не справимся», — резюмировал собеседник altapress.ru.