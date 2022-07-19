Почему в коттеджном поселке Барнаула годами не могут решить простую проблему с отходами

Несколько жителей барнаульского коттеджного поселка бьются за решение проблемы, ради которой (по большому счету) страна затеяла целую реформу — мусорную. Еще до ее начала на местной контейнерной площадке регулярно возникала свалка. Проблема остается и сегодня. «Не можем убедить соседей не захламлять территорию — чуть не до драки не доходит», — рассказывают мои собеседники. «Просим восстановить рухнувшее года два назад ограждение — а денег в бюджете нет», — продолжают они.

Свалка на троечку

Если свернуть со Змеиногорского тракта к поселку Плодопитомник, метров через 300 увидишь достопримечательность. Но возить сюда туристов явно не стоит.

Нет, сам поселок вполне себе живописный: аккуратные домики, ухоженные участки, зеленые аллеи. И воздух чистейший — если, правда, вдыхать его рядом с площадкой для мусора.

Стоит она на центральной улице и регулярно завалена отходами — когда больше, когда меньше. «Сейчас еще ничего — на троечку», — говорит мне жительница ближайшего дома Ирина Великих, когда я приехала на место.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

По отчетам все хорошо

В этом поселке изначально селились семьи работников цветоводческого хозяйства. В 1990-е и 2000-е его уютную территорию приглядели люди со стороны. Строили коттеджи с гаражами и банями, обихаживали участки.

Сегодня в этом коттеджном поселке есть все (или почти все) для цивилизованной жизни. Вот только с мусором что-то не так: горы веток, выдернутых с комом земли сорняков, бутылки, покрышки, плошки — все это регулярно расползается вокруг площадки метров на 10.

Между тем, по отчетам здесь все отлично. Регоператор «Экосоюз» вывозит содержимое баков в соответствии с графиком, — сообщает Денис Ращепкин, председатель городского комитета ЖКХ в ответе от 7 июня.

Другая компания — «Эко-Комплекс» — отвечает за зачистку площадки. Компанию определили по конкурсу, и ее работой в мэрии тоже довольны.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Чиновники проверили по «Глонассу», сколько раз приезжала машина. И не нашли, к чему придраться: только в мае площадку вручную зачищали четырежды, да еще три раза — механизировано. Чем же жители не довольны?

Только денег нет

Вообще-то, даже по бумагам тут, если честно, не все блестяще. Пару лет назад у площадки рухнула часть ограждения — большая часть баков теперь открыты всем ветрам.

И дело не в том, что это не украшает «объект накопления ТКО» — ограждение нужно, чтобы отходы не разлетались по окрестностям.

Отвечает за площадку мэрия. Ей и восстанавливать, с чем Денис Ращепкин, собственно, и не спорит. Просто «расходы на данные цели в текущем году не предусмотрены бюджетом города», — ответил он на обращение письменно.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

Денег на это нет уже года два. Но на сей раз чиновник пообещал включить затраты в очередную бюджетную заявку. Глядишь, ограждение здесь в ближайшие годы появится. А вот в том, что после этого на площадке станет чисто, жители далеко не уверены.

«Не знаем, как людей убедить не нести сюда траву, ветки и листья», — объясняет Ирина Кайдалова, еще одна местная жительница.

Разные взгляды

О том, что ветки, деревья, листья, трава — не коммунальные отходы и сбрасывать их сюда нельзя, а надо вывозить отдельно за отдельные деньги, регоператоры талдычат три года. Государство — еще дольше.

Но этот тот случай, когда государство запрещает — а люди тихо этот запрет игнорируют. Простую мысль, что ветки не надо тащить на площадку для ТКО, сегодня пытаются объяснить соседям мои собеседники.

Ботву везут на площадку для ТКО. Altapress.ru

«Некоторые удивляются, что нельзя, некоторые относятся с пониманием», — говорит Ирина Кайдалова. Но другие недоумевают: почему я за это должен отдельно платить? И пополняют кучи вокруг площадки: «всю жизнь так делали и не вам меня учить».

Вот на моих глазах мужчина везет сюда полную тачку ботвы — легким движением рук он вываливает содержимое на землю, рядом с площадкой. «А куда еще везти»? — отвечает он на замечания.

Это «богатство» будет кормить микробов и мух (а заодно и загораживать доступ к бакам), наверное, пять-семь дней — пока свою работу не сделают сотрудники «Эко-Комплекса». После чего площадку снова будут бодро заваливать ветками и ботвой.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

Чуть до драки не дошло

Дом семьи Виктора и Ирины Великих — самый ближний к площадке. И они, наверное, самые активные проводники идеи наведения порядка. Вот как обычно наши читатели реагируют на такие истории: «А самому взять метлу в руки слабо»?

Но это не то случай. Соседи рассказывают: Виктор порой сам собирает мусор и кидает его в баки, берет метлу, чистит площадку, подсыпает песочек. Бывало, и перчатки народу выдавал — чтобы они сами свой мусор собрали и закинули в баки.

Помогает это перевоспитать других? Не особо. «С одним как-то бодался — говорю ему: ну, купи мешки за 200 рублей, упаковывай. Так чуть до драки не дошло», — вспоминает Виктор Великих.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

Протокол составить невозможно

В начале июля Ирина Великих и Ирина Кайдалова пришли на прием к Денису Ращепкину — спросили, не могут ли власти поработать с населением?

Ращепкин, однако, ответил, что сделать власти ничего не могут. Эксперименты проводить пытались — выезжали на место, дежурили.

«Как нам объяснили, протокол на нарушителей составить невозможно, так как они не берут с собой паспорта», — продолжает Ирина Кайдалова.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

Коллекция ненужных вещей

Захламляют окрестности и старая мебель, теплицы, унитазы, покрышки. Их несут в любое время. Эта коллекция ненужных вещей тоже может копиться несколько дней, подбираясь к воротам домов, пока ее не увезут…

А на следующий день сюда снова могут принести старый диван. Мои собеседники в толк взять не могут: в городе, в многоквартирном секторе, нет же такого.

«Нашу площадку зачищают. Но в этом году ни разу „под метелку“ не было. И, знаете, рабочие сказали, что обязаны чистить вокруг площадки только на метр. Причем чистят только по бокам — за площадкой мусор давно никто не убирал», — говорит Ирина Великих.

«Может, — спрашиваю, — в мэрии просто не проверяли конечный результат? А то ведь странно как-то получается: по отчетам работа делается, а у вас завал». — «Я проверяющих не видела, хотя, понятно, я не круглые сутки за ней слежу», — отвечает она.

Та самая контейнерная площадка. Altapress.ru

Не подводные лодки собирать

А узнав, что темой злополучной контейнерной площадки на центральной улице поселка заинтересовалась пресса, мне позвонила владелица ближнего к ней участка Наталья Дрожжина. Несколько лет назад она хотела построить здесь дом.

Участок ее огорожен, и по ее словам, отходы разного калибра и состава регулярно появлялись прямо перед воротами. Год она просила чиновников навести порядок на площадке.

Еще два года судилась за ее перенос — здесь ведь рядом грунтовые воды, газораспределительный пункт и ЛЭП. Суд отказал — нарушений не увидел.

Семья Натальи решила строить дом в другом месте. «Ну что за проблема? Не подводные же лодки собирать» — недоумевает она.

Поселок Октябрьский в Барнауле. Одноклассники — ТОС мкр. «Октябрьский».

Как вывозят мусор в частном секторе?

«Алтапресс» поинтересовался у депутата Барнаульской гордумы Юрия Ряполова, как убирают отходы на других территориях частного сектора города.

На территории Власихинской сельской администрации регоператор раз в неделю вывозит мусор от каждого дома — жители выставляют его в определенное время перед воротами в мешках или копят в ящиках и прочих емкостях.

Регоператор не раз предлагал поставить большие порталы под сбор мусора. Но люди категорически против. Отчасти — потому, что в местах установки существующих постоянно, особенно весной и осенью, образуются завалы.

Ботву везут на площадку для ТКО. Altapress.ru

Почему возникают завалы на площадках?

Юрий Ряполов полагает: отчасти это связано с тем, что от дома не забирают строительный мусор, ветки деревьев и т.д. «В то же время происходит необъяснимое: свозят туда мебель и прочее, хотя все, у кого договор с регоператором, имеют право раз в месяц заказать машину для вывоза крупногабарита», — говорит он.

Кроме того, некоторые граждане из отдаленных домов везут свой мусор на такие общие площадки — а они рассчитаны только на прилегающую территорию. Хотя за мусор сегодня платит почти каждый гражданин.

Ну и, наконец, есть проблема с культурой — люди, например, ставят мешки рядом, хотя контейнер — пустой. Мусоровоз приезжает, фотографирует, что невозможно подъехать и мусор не забирает.

А зачистку площадок делает другая организация, выигравшая тендер на эту работу. И пока они приедут — мусора уже горы.

Мусор. Хранение. Altapress.ru

«Но самое отвратительное, что не инопланетяне — не жители других поселений, а наши барнаульцы заваливают мусором лес, берега рек и защитные полосы, вместо того, чтобы вывезти это самостоятельно на полигон. Никакая суперадминистрация и волонтеры просто не успеют ликвидировать эти стихийные свалки. Хотя в целом в нашем пригороде на территории поселений достаточно чисто», — говорит Юрий Ряполов.

Что делать с растительными отходами?

Наш собеседник считает, что проблема решаемая.

«Я, честно говоря, не понимаю, зачем некоторые жители, имеющие огород, выбрасывают ту же траву в отходы. Ведь это же замечательное удобрение. Я все складываю в компостную яму, пересыпаю землей, и на следующий год образовавшийся компост разбрасываю по огороду. Осенью, когда ботвы много, копаю на местах грядок траншею и так же все закапываю. Травой после стрижки газона укладываю приствольные круги под деревьями и грядки. И удобрение — и поливаю намного реже», — объясняет он.

Да и обрезки от деревьев не так уж сложно порезать секатором, оставить на пару недель для сушки, и потом сжечь в бане или мангале.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Барнауле. ВК — Мусора. Больше. Нет , Барнаул.

Как убедить людей на заваливать мусором окрестности?

Депутат — за то, чтобы жители вплотную занялись раздельным сбором мусора. Сам он купил два контейнера, в один складывает смятый ПЭТ, в другой — стекло и железные банки. Как накопилось, увозит на предприятие «Белун» на Южном. Они принимают все это за деньги.

Можно отвезти в контейнеры раздельного сбора — их сейчас по городу много. Если представить, что-то же стекло не сгниет никогда, сразу встает вопрос, какую планету мы оставим потомкам.

Уборка мусора. Altapress.ru

«По мере развития количество мусора катастрофически увеличивается и нам надо общими усилиями минимизировать простой вывоз его на свалки. У нас и закон неплохой на эту тему принят. Вот только наказания почти не применяются, а, судя по всему, только пряником мы с этой проблемой не справимся», — резюмировал собеседник altapress.ru.